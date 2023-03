Seite 2 ► Seite 1 von 4

Lahr (ots) - Schwere Niederlage der Automobilhersteller im Diesel-Abgasskandal,großer Sieg für die Verbraucher am Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das obersteeuropäische Gericht entschied mit Urteil vom 21. März 2023 in einemDaimler-Verfahren, dass Ansprüche auf Schadensersatz gegen die Herstellerbereits aufgrund von fahrlässigem Verhalten rechtens sind. Damit werden Klagenenorm erleichtert. Auch die sogenannte Nutzungsentschädigung, die sichVerbraucher vom Schadensersatz für gefahrene Kilometer bisher abziehen lassenmussten, hat das Gericht in der bestehenden Form gerügt. Das Gericht forderteine angemessene Entschädigung ( Az.: C-100/21 (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-03/cp230051de.pdf) ). Der EuGH folgte mit seinemUrteil den Schlussanträgen des Generalanwalts Athanasios Rantos vom 6. Juni 2022und widerspricht vehement der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes(BGH). Die Diesel-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hält das verbraucherfreundlicheUrteil für einen Meilenstein. "Eine neue Klagewelle wird auf die Autoindustriezurollen", sagte Kanzlei Geschäftsführer Ralph Sauer. "Die Chancen derVerbraucher auf Schadensersatz sind enorm gestiegen", betonte Dr. Ralf Stoll,Geschäftsführer der Kanzlei. Dr. Stoll & Sauer rät Betroffenen daher zuranwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzleigehört zu den führenden im Abgasskandal. Mehr Infos zu den Entwicklungen am EuGHgibt es auf unserer Spezial-Website.(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster)Was bedeutet das verbraucherfreundliche EuGH-Urteil?Im aktuellen Fall ging es vor dem EuGH um einen Mercedes 220 CDI, bei dem einThermofenster bei der Abgasreinigung zum Einsatz kam. Durch das Thermofensterwird die Abgasreinigung bei kühleren Temperaturen reduziert, was einen Anstiegder Stickoxid-Emissionen zur Folge hat. Der Käufer machte daherSchadenersatzansprüche geltend. Das Landgericht Ravensburg legte das Verfahrendem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Der EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantosmachte in seinen Schlussanträgen - eine Art Plädoyer - deutlich, dass er dieSchadenersatzansprüche für gerechtfertigt hält, weil Mercedes fahrlässiggehandelt hat. Der EuGH folgte mit seinem Urteil den Schlussanträgen desGeneralanwalts. Aus Sicht der Dieselskandal-Anwälte wird es nach diesemverbraucherfreundlichen Urteil des EuGH wesentlich leichter sein, erfolgreichgegen Automobilhersteller Schadensersatz einzuklagen. Nicht nur dieErfolgsaussichten sind gestiegen, auch viel mehr Dieselfahrer sind