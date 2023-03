Spitch Deutsche Finanzinstitute sollten stärker auf KI setzen / Spitch AG empfiehlt Conversational AI als Schlüssel zum Kunden

Frankfurt/Zürich (ots) - Die Finanzinstitute in Deutschland verlieren den

Anschluss an das weltweit gestiegene digitale Leistungsniveau des Bankensektors.

Zu dieser Schlussfolgerung gelangt die Wirtschaftsprüfungs- und

Unternehmensberatungsgesellschaft Deloitte in einem aktuellen Report zum

digitalen Reifegrad von Banken, für den mehr als 300 Banken in 41 Ländern rund

um die Kundenerfahrung in digitalen Bankkanälen analysiert wurden. "Der Einsatz

von Künstlicher Intelligenz für die Kundenkommunikation stellt einen

Schlüsselfaktor dar, um aufzuholen", ist Bernd Martin,

Deutschland-Verantwortlicher der Spitch AG, überzeugt. Ein Schwerpunkt sollte

dabei auf "Conversational AI" liegen (AI steht für Artificial Intelligence, also

Künstliche Intelligenz bzw. KI).



Einsatz von KI-Unterstützung im Dialog mit den Kunden