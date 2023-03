Die Unternehmensverbände bekräftigten ihre Kritik am Volksentscheid zur Klimaneutralität der Hauptstadt. Dieses bezeichnete Amsinck als "Illusion". Die Klimaneutralität Berlins bis 2030 - wie es die Initiatoren des Volksentscheids am 26. März fordern - sei "weder technisch noch finanziell noch politisch erreichbar". Die Entscheidungshoheit über viele der nötigen Maßnahmen läge beim Bund./maa/DP/ngu

Nach wie vor kämpften viele Branchen mit gestiegenen Kosten, Lieferschwierigkeiten und der geopolitischen Unsicherheit, teilte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck am Dienstag mit. Besonders belastet seien energieintensive Branchen wie die Chemie- oder die Papierindustrie. Im Handwerk wiederum trübten unter anderem Materialknappheit und weniger Aufträge die Stimmung ein.

BERLIN (dpa-AFX) - Die meisten Industriebranchen in Berlin und Brandenburg gehen einer aktuellen Umfrage zufolge von einer stabilen oder sogar besseren wirtschaftlichen Lage bis zum Ende des Jahres aus. Insbesondere die Metall- und Elektroindustrie und die Pharmaindustrie bewerten die aktuelle Lage als gut und blicken optimistisch auf die verbleibenden Monate, wie aus den Ergebnissen der Mitgliederumfrage hervorgeht, die die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) am Dienstag vorgestellt haben.

Umfrage Branchen in Berlin und Brandenburg erwarten Erholung in 2023

