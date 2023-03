Nachfrage nach Mietkälte steigt um 61% - Kommt der Hitze-Sommer 2023? / Deutsche Thermo rät zur frühzeitigen Vorbereitung (FOTO)

Köln (ots) - Das Branchenportal Deutsche Thermo verzeichnet zu Beginn des Jahres

2023 einen Anstieg der Nachfrage nach Mietkälte

(https://www.deutsche-thermo.de/mietkaelte/) um 61% im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg könnte unter anderem auf die Prognosen von

Meteorologen der US-Klimaforschungsbehörde NOAA zurückzuführen sein, die für den

Sommer 2023 eine Rückkehr des El Niño Phänomen erwarten. Sollten sich diese

Prognosen bewahrheiten, steuert auch Deutschland 2023 auf einen Hitzesommer zu.



Angesichts der voraussichtlich hohen Temperaturen empfiehlt Deutsche Thermo

Industriebetrieben, Gewerbeunternehmen und öffentlichen Einrichtungen, sich

frühzeitig auf den Sommer vorzubereiten und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu

treffen. Im vergangenen Jahr waren Kaltwassersätze zum Mieten bereits knapp, und

es wird erwartet, dass die Mietkälte Situation in diesem Jahr noch angespannter

sein könnte, wenn die Temperaturen wie vorhergesagt steigen.





Steigende Nachfrage über alle Mietkälte LeistungsklassenSchon jetzt zeigt sich in der Nachfrage über alle Leistungsklassen hinweg eindurchschnittlicher Anstieg der Nachfrage um 61% im ersten Quartal des Jahres2023 im Vergleich zu 2022. Besonders kleine und mittlere Kälteanlagen zwischen10 und 200 kW Kälteleistung sind bislang vermehrt angefragt worden, häufig alsAbsicherung oder Ergänzung für bestehende Kälteanlagen.Den größten Nachfrageanstieg gibt es in diesem Jahr allerdings bei den größtenKaltwassersätzen und Kühltürmen im Megawatt Bereich, also einer Leistung vonmindestens 1.000 kW und mehr.Hier geht es in den meisten Fällen um Industrie- und Prozesskälte, derenkontinuierlicher Betrieb wichtige Produktionsschritte kühlt und ein Ausfall derKälteanlage schnell sehr hohe Kosten verursacht.Am besten jetzt schon Vorbereitungen für den Sommer treffenDeutsche Thermo rät daher, wenn Sie diesen Sommer einen Kaltwassersatz mietenwollen, spätestens jetzt Mietkälte für den Sommer zu reservieren, um Engpässe zuvermeiden und für einen reibungslosen Betrieb während der Hitzeperiode zusorgen. Auch bei geplantem Austausch eines Kaltwassersatzes oder anderenKlimaanlage ist es ratsam, frühzeitig zu reservieren. Es ist ebenfallsempfohlen, mögliche Notfalleinsätze vorzubereiten und Anschlüsse für Vorlauf-,Rücklauf- und eine entsprechende Stromversorgung rechtzeitig einzurichten.Bestenfalls plant man im Voraus mit einem möglichen Stellplatz und denAnschlüsse für eine Mietkälteanlage, zumindest wenn die verbaute Kälteanlagekritisch für Prozess- oder Gebäudeinfrastruktur ist.Häufig lange Lieferzeiten für neue KälteanlagenDa es derzeit lange Lieferzeiten für neue Kaltwassersätze gibt, sollte dieSicherheit und Kontinuität der Kühlung durch die frühzeitige Organisation vonMietkälte gewährleistet werden. Durch rechtzeitige Planung und Vorsorge könnenUnternehmen und öffentliche Einrichtungen einen reibungslosen Betrieb in einemmöglichen Hitze-Sommer 2023 sicherstellen.Für weitere Informationen zum Thema Mietkälte und zur Planung IhresKaltwassersatzes besuchen Sie bitte das Portal Deutsche Thermo(https://www.deutsche-thermo.de/) .Deutsche-Thermo.de - Ein Portal der Lindenfield GmbHDeutsche Thermo ist das mobile Energie Portal der Lindenfield GmbH(https://www.lindenfield.de/) . Das Kölner Unternehmen hat sich auf mobile undstationäre Energielösungen spezialisiert und ist mittlerweile in den BereichenHeizzentralen, Dampfkesseln, Mietkälte und Stromerzeugern europaweit tätig.Pressekontakt:Johannes PartzLindenfield GmbHhttp://www.lindenfield.demailto:johannes.partz@lindenfield.deT: 0221 98651221M: +49 178 2329256F: 0221 98651229Eupener Str. 12450933 KölnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167381/5468433OTS: Lindenfield GmbH