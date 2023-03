Der weltweite Markt für Sicherheit am Arbeitsplatz belief sich 2021 auf rund 12,8 Mrd. Dollar und soll Prognosen zufolge bis 2031 sein Volumen auf 39 Mrd. Dollar steigern, was ein jährliches Wachstum von 12,2% bedeuten würde. Gleichzeitig wird für den Markt für Drogenscreenings im Zeitraum von 2022 bis 2029 eine Wachstumsrate von 15,97% veranschlagt und dann ein Volumen von fast 22,24 Mrd. Dollar. Das sind die Märkte, in denen Predictmedix Inc. (CSE PMED / WKN A2P20P) unterwegs ist, ein Pionier auf dem Gebiet der KI-gestützten Diagnostik. Und jetzt auch mit einem US-Patent für seine KI gestützte Technologie zur nicht-invasiven Erkennung von Beeinträchtigungen durch den Konsum von Alkohol und Cannabis!



Quelle: Depositphotos

Die patentierte Technologie nutzt multispektrale Bildgebung und Sprachanalyse, um Merkmale einer Person zu identifizieren und zu extrahieren, sodass die Technologie schlussfolgern kann, ob die Person Anzeichen einer Beeinträchtigung aufweist. Die Technologie ist Teil der Fit-for-Duty-Screening-Lösungen von Predictmedix, die ein kontaktloses und unvoreingenommenes Screening auf Beeinträchtigungen, extreme Müdigkeit und Infektionskrankheiten erlauben.

Hinzu kommt das begehbare Safe Entry-System, das multispektrale Bildgebung und KI-Computing, nutzt, um in wenigen – zwei bis drei – Sekunden wichtige physiologische Informationen zu sammeln und so den physiologischen Zustand einer Person zu bestimmen. Ein wichtiger Vorteil im Gegensatz zu Urin- und Atemalkoholtests ist, dass Safe Entry ohne Berührung funktioniert, also auch keine biologischen Flüssigkeiten entnommen werden. Safe Entry wird von KI- und ML-Algorithmen unterstützt, die eine faire und genaue Bewertung des physiologischen Zustands der Person ermöglichen.

Fazit: Der Erhalt des US-Patents für die KI-gestützte Screening-Technologie ist unserer Ansicht nach ein bedeutender Meilenstein für Predictmedix. Wie Dr. Rahul Kushwah, COO des Unternehmens, erklärte, hat die Predictmedix-Technologie das Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, in der Unternehmen und Organisationen auf Beeinträchtigungen screenen. Kushwah zufolge hat Predictmedix zudem noch zahlreiche aussichtsreiche Gelegenheiten in der Pipeline und arbeite fortlaufend daran, seine Technologie innovativ weiterzuentwickeln und zu verbessern, um an der Speerspitze der KI-Revolution in diesem Bereich zu bleiben. Mit dem Erhalt dieses Patents, habe man die Stellung des Unternehmens im Markt für Gesundheitsscreenings gestärkt und freue sich nun darauf, die Produktpalette auch zukünftig zu erweitern, so Kushwah.

