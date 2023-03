Berlin (ots) -



- Europäischer Gerichtshof bestätigt: Durch illegale Abschalteinrichtungen

betrogene Kunden können Anspruch auf Gewährleistung durch Automobilhersteller

haben - von diesem Urteil sind bis zu 8,6 Millionen Besitzer von Diesel-Pkw

betroffen

- Voraussetzung für die zivilrechtlichen Ansprüche ist nach der heutigen

EuGH-Entscheidung, dass die Temperaturabschaltungen unzulässig waren. Dies

wird in den durch die Deutsche Umwelthilfe vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit

geführten Verfahren entschieden. Die Musterentscheidung des

Verwaltungsgerichts Schleswig vom 20. Februar 2023 bestätigt die

Unzulässigkeit.

- DUH-BGF Resch: "Das Kraftfahrtbundesamt und das zuständige

Bundesverkehrsministerium haben viele Jahre die Profite der Dieselkonzerne

über das Wohl der Menschen gestellt - das heutige Urteil verpflichtet das

Kraftfahrtbundesamt, nun eine Hardwarenachrüstung oder alternativ Stilllegung

der Fahrzeuge anzuordnen!"



Nur einen Monat nach dem Grundsatzurteil des Verwaltungsgerichts Schleswig vom

20. Februar 2023 folgt heute der nächste Paukenschlag in der um mehr als sieben

Jahre verspäteten Dieselgate-Aufarbeitung. Der Europäische Gerichtshof hat die

Hürden für eine Schadensersatzklage für bis zu 10 Millionen betroffene

Dieselfahrer gegen die Autohersteller erheblich gesenkt (Aktenzeichen: C-100 /

21). Während der Bundesgerichtshof (BGH) zuvor noch den Nachweis einer

"vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung" verlangte, ist jetzt nur noch der

Nachweis einer fahrlässigen Pflichtverletzung notwendig.





" Dieses Urteil ist ein großer Erfolg für den Verbraucherschutz. Entscheidendwird nun sein, dass die Unzulässigkeit der Abschalteinrichtungen abschließendgerichtlich festgestellt wird. Dazu sind bereits Verfahren zu über 100Typgenehmigungen gegen das KBA anhängig. Alles spricht dafür, dass dieseabschließend so ausgehen, wie das Verwaltungsgericht Schleswig zuletzt in demMusterfall entschieden hat. Die Zivilgerichte müssen dieseverwaltungsgerichtlichen Weichenstellungen übernehmen ", so Rechtsanwalt RemoKlinger, der die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in allen Dieselgate-Verfahrenvertritt.Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hatte diverse Betrugsdiesel durchFreigabebescheide nach einem Software-Update wieder auf die Straße gelassen. DieDUH hatte diesbezüglich geklagt und am 20. Februar 2023 in einem Musterverfahrenan einem VW Golf mit dem Motor EA189 gewonnen: Der Freigabebescheid wurdeaufgehoben, da nach wie vor unzulässige Abschalteinrichtungen vorhanden sind.Insgesamt hat die DUH 119 Freigabebescheide für Betrugsdiesel verschiedenerHersteller beklagt. Mittelbar sind bis zu 8,6 Millionen Autos in Deutschlandbetroffen.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch kommentiert: " Das KBA und das zuständigeBundesverkehrsministerium haben viele Jahre die Profite der Dieselkonzerne überdas Wohl der Menschen gestellt. Wir werden mit unseren weiteren Klageverfahrengegen das Kraftfahrtbundesamt sicherstellen, dass alle Betrugsdiesel entwederstillgelegt oder mit einer funktionierenden Abgasanlage nachgerüstet werden ."