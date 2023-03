Traction Uranium und das philippinische Generalkonsulat in Calgary, die Handelskommission, das Energieministerium, die Investitionsbehörde und das Nuklearforschungsinstitut führen Vorgespräche über die Uranexploration und das Uranpotenzial auf den Philipp

21. März 2023 - Calgary, Alberta / IRW-Press / - Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTCQB: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) – ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada, einschließlich seiner drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca, konzentriert – gibt mit Freude bekannt, dass erste Gespräche über die Uranexploration und das Uranpotenzial auf den Philippinen zwischen dem Unternehmen und Vertretern der philippinischen Regierung stattgefunden haben.

Seitens der philippinischen Regierung nahmen folgende Personen teil: Zaldy B. Patron, der philippinische Generalkonsul in Calgary; die Handelskommissarin May Nina Celynne Layug; Dr. Carlo Arcilla, der Direktor des philippinischen Nuklearforschungsinstituts PNRI; sowie zahlreiche Vertreter des philippinischen Handels- und Wirtschaftsministeriums (Philippine Department of Trade and Industry), der philippinischen Investitionsbehörde (Philippine Board of Investments) und des philippinischen Nuklearforschungsinstituts (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1. Teilnehmer des virtuellen Meetings

Chief Executive Officer Lester Esteban erklärte: „Die Zusammenkunft mit einer so angesehenen Gruppe von philippinischen Regierungsvertretern aus den Bereichen Handel, Investitionen, Energie und Nuklearforschung zur Erörterung der historischen Uranexploration und des Entdeckungspotenzials auf den Philippinen war eine wunderbare Gelegenheit, um den Grundstein für die Sondierung möglicher zukünftiger Kooperationsprojekte und Chancen der Zusammenarbeit im Bereich der Uranexploration zu legen und so das wiedererwachte Interesse der philippinischen Regierung an der Kernenergie zur Verringerung der Treibgasemissionen und zur Gewährleistung der Energiesicherheit für die philippinische Bevölkerung zu unterstützen.“