Jourdan erbohrt 0,82 % Li2O auf einer Länge von 8 m auf Vallée

21. März 2023– Toronto (Kanada) / IRW-Press / – Jourdan Resources Inc. (TSX-V: JOR; OTCQB: JORF; FRA: 2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die letzte Reihe der Analyseergebnisse seines Sommer/Herbst-Bohrprogramms 2022 bei seinem Vorzeige-Lithiumprojekt Vallée, 35 km nördlich von Val-d‘Or in der kanadischen Provinz Quebec, zu veröffentlichen. Die Ergebnisse der letzten 13 Bohrlöcher sind nach den Ergebnissen der 19 Bohrlöchern eingetroffen, die in den vorangegangenen Pressemitteilungen des Unternehmens vom 28. Januar und 15. Februar 2023 veröffentlicht worden waren.

Diese letzten Analyseergebnisse bestätigen, dass das lithiumhaltige Pegmatitsystem auf Vallée nach wie vor für eine Erweiterung in Richtung Osten entlang des Streichens und entlang des Einfallens und südlich der Bohrlöcher von 2021 und 2022 offen ist.

Das Unternehmen und dessen Partner North American Lithium Inc. („NAL“, eine Tochtergesellschaft von Sayona Mining Ltd. („Sayona“), die sich mehrheitlich in dessen Besitz befindet) gaben kürzlich die Absicht bekannt, mit einem intensiven, 24.000 m umfassenden Bohrprogramm zu beginnen, das im Mai auf dem Projekt Vallée beginnen soll, um ausreichende Mineralressourcen zu definieren und zu erweitern, um den Konzentrator von NAL, der sich neben dem Konzessionsgebiet befindet, mit höheren Tonnagen zu beliefern (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. März 2023 unter www.jourdaninc.com oder das Profil des Unternehmens unter SEDAR.com). Der Konzentrator von NAL nahm am 27. Februar 2023 den Verarbeitungsbetrieb auf, und das erste Spodumenkonzentrat, das in der Anlage produziert wurde, wurde im März 2023 bekannt gegeben (weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Sayona vom 27. Februar und vom 16. März 2023).

„Ich bin mit den Ergebnissen des Bohrprogramms 2022 auf Vallée sehr zufrieden“, sagte Rene Bharti, President und CEO von Jourdan. „Unser Programm hat nicht nur das Vorkommen von bedeutsamen lithiumhaltigen Pegmatiten entlang des Abschnitts der Mine NAL von Sayona definiert, sondern auch die beträchtliche Möglichkeit, die Mineralisierung im unmittelbaren Umfeld durch unser bereits zuvor bekannt gegebenes und bevorstehendes Bohrprogramm weiter zu vergrößern. Unsere Partnerschaft mit Sayona und die Lage der Mineralisierung auf Vallée in unmittelbarer Nähe zu deren Bergbaubtrieb versetzt die Aktionäre von Jourdan in eine beneidenswerte Position im Rennen um den nächsten Lithiumproduzenten Kanadas.“

Fünf der in dieser letzten Reihe an Analyseergebnissen bekannt gegebenen Bohrlöcher wiesen Lithiumkonzentrationen von über 0,50 % Li2O auf. Die Höhepunkte dieses Probensatzes stammten von der unteren Hälfte des Bohrlochs VAL22-8-5, das 0,82 % Li2O auf einer Länge von 8 m zwischen 125,0 und 133,0 m aufwies. Zuvor gab das Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 15. Februar 2023 bekannt, dass ein Abschnitt in der oberen Hälfte von Bohrloch VAL-22-8-5 13,6 m mit 0,50 % Li2O zwischen 89,0 und 102,6 m durchschnitten hatte (siehe Pressemitteilung von Jourdan vom 15. Februar 2023).

Tab. 1: Analyseergebnisse – letzter Probensatz – Herbstbohrprogramm 2022

Bohrloch Von (m) Bis (m) Länge Li2O VAL22-8-5 125,0 133,0 8,0 0,82 VAL22-9-1 97,5 98,5 1,0 0,51 VAL22-9-1 192,7 193,7 1,0 0,68 VAL22-10-1 166,0 167,0 1,0 0,58 VAL22-10-3 164,0 165,5 1,5 0,64 VAL22-7-5 121,0 124,0 3,0 0,51 VAL22-7-5 149,5 150,5 1,0 0,51 VAL22-7-5 182,0 183,0 1,0 0,67 VAL22-7-6 Keine bedeutsamen Ergebnisse VAL22-8-2 Keine bedeutsamen Ergebnisse VAL22-8-6 Keine bedeutsamen Ergebnisse VAL22-8-7 Keine bedeutsamen Ergebnisse VAL22-9-2 Keine bedeutsamen Ergebnisse VAL22-9-3 Keine bedeutsamen Ergebnisse VAL22-9-4 Keine bedeutsamen Ergebnisse VAL22-10-2 Keine bedeutsamen Ergebnisse VAL22-10-4 Keine bedeutsamen Ergebnisse

* Nur Mächtigkeit des Bohrkerns, stellt nicht die wahre Mächtigkeit dar

Diese Ergebnisse bestätigen das Vorkommen eines neuen hochgradigen lithiumhaltigen Pegmatits im Norden, der mittels Bohrungen über eine Streichlänge von über 300 m verfolgt wurde und in der Tiefe sowie in Richtung Osten entlang des Streichens weiterhin unerkundet ist. Dieser neue lithiumhaltige Pegmatit, der in VAL22-8-5 durchschnitten wurde, sowie die primäre Pegmatitanhäufung unmittelbar südlich davon waren beide vor den Bohrprogrammen von 2021 und 2022 des Unternehmens noch nicht identifiziert worden (siehe Abb. 1).

Das Sommer/Herbst-Bohrprogramm 2022 wurde östlich der früheren Bohrprogramme des Unternehmens durchgeführt und peilte die östliche und südöstliche Erweiterung des bekannten spodumenhaltigen Pegmatitschwarms an. Das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse der Bohrungen und Analysen sowie des bevorstehenden Programms 2023 zu verwenden, um sein geologisches Modell zu aktualisieren und das Unternehmen bei der Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung im Konzessionsgebiet Vallée zu unterstützen.

Das Bohrprogramm wurde von Forage LaMontagne Fortier aus Rouyn-Noranda in Québec unter der Leitung von Alex Beloborodov Géologue Inc. (ABG Exploration) aus Laval in Québec durchgeführt.

Alle Proben des neuen Bohrprogramms wurden an das Labor von Impact Global Solutions Inc. in Delson in Quebec („IGS“) zur Analyse mittels Natriumperoxidfusion und ICP-Abschluss gesendet. Dieses Labor ist in der Branche anerkannt und vom Standards Council of Canada gemäß ISO/MEC 17025 akkreditiert. Abgesehen von den von IGS angewandten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollen („QS/QK“) hat Jourdan auch ein strenges QS/QK-Protokoll für seine Mitarbeiter entwickelt, einschließlich des systematischen Hinzufügens von analytischen Standard-, Doppel- und grobkörnigen Siliziumdioxid-Leerproben.

Abb. 1: Das Konzessionsgebiet Vallée liegt unmittelbar östlich der Mine North American Lithium. Diese Abbildung zeigt die Bohrlöcher von 2011, 2021 und 2022 mit insgesamt 79 Bohrlöchern seit 2011.

Abb. 2: Standort des Konzessionsgebiets Vallée mit den jüngsten Bohrlöchern von Jourdan mit Bezug auf die North American Lithium Mine von Sayona in der Nähe der Stadt Amos in Quebec

Qualifizierter Sachverständiger

Die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Alexandr Beloborodov, P.Geo., einem unabhängigen Berater, geprüft und genehmigt. Herr Beloborodov ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Jourdan Resources Inc.

Jourdan Resources Inc. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „JOR“ und an der Börse Stuttgart unter dem Symbol „2JR1“ notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration, der Produktion und der Erschließung von Lithiumlagerstätten. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in der kanadischen Provinz Quebec, vor allem im Umfeld der spodumenhaltigen Pegmatiten des La Corne-Batholiths und der North American Lithium Mine in Quebec.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rene Bharti, Chief Executive Officer und President

E-Mail: info@jourdaninc.com

Tel: (416) 861-5800

www.jourdaninc.com

Vorsorgliche Hinweise

Der Umfang und der Erzgehalt der Mineralvorkommen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sind konzeptioneller Natur. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource auf dem Konzessionsgebiet zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass ein Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über das Bohrprogramm des Unternehmens im Sommer 2022, einschließlich der erwarteten zusätzlichen Untersuchungsergebnisse und der Erwartungen des Managements, dass diese die bekannte Lagerstätte erweitern werden, die Fähigkeit von North American Lithium, die Produktion in seiner angrenzenden Lithiummine in Quebec aufzunehmen, und die Fähigkeit des Unternehmens, sein geologisches Modell zu aktualisieren und eine erste Mineralressourcenschätzung auf seinen Grundstücken zu erstellen, ein wichtiger Lithiumakteur im Großraum Vallée zu werden und seinen Geschäftsplan umzusetzen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“ oder „sieht nicht voraus“ oder „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Jourdan wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralienpreise und Marktnachfrage; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe sowie andere Risiken der Bergbaubranche. Obwohl Jourdan versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Jourdan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSDORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

