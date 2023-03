Fünf Faktoren entscheiden über den Erfolg von DevOps (FOTO)

München (ots) - Immer mehr Unternehmen strukturieren ihre klassischen

Entwicklungs-Teams um und setzen Kurs auf DevOps. Um die Umstellung zu meistern,

involvieren sie oft externe Berater in den hochkomplexen Workflow.

IT-Dienstleister Consol nennt fünf Voraussetzungen, um die damit verbundenen

Herausforderungen zu meistern.



Unternehmen streben danach, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und

Wissenssilos aufzubrechen. DevOps liefert dafür die passenden Methoden. Sie fest

in den Entwicklungs-Teams zu verankern, ist allerdings schon unternehmensintern

nicht trivial. Umso schwerer wird es, wenn externe Stakeholder an Bord kommen.

Die DevOps-Transformation ist dennoch möglich, betont IT-Dienstleister Consol,

sofern Unternehmen die folgenden fünf Kernaspekte in Entwicklungs-Teams

etablieren: