Neue OSLON® UV 3535 Mid-Power-Produkte bereichern UV-C-LED-Portfolio von ams OSRAM mit Designinnovationen und Spitzenleistung

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -



- Das neue Design reduziert optische Verluste und optimiert die

Abstrahlcharakteristiken für eine hervorragende Effizienz

- Neues offenes Gehäusedesign mit Reflektor ohne Deckglas und Linse

- Standard 3535 Surface Mount Footprint und kompakte Größe für einfache

Integration in Systemdesigns

- Die typische Wellenlänge von 275 nm eignet sich bestens für die Behandlung von

Oberflächen, Luftreinigung und Wasseraufbereitung in Industrie- sowie

Verbraucheranwendungen



ams OSRAM (https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter

von optischen Lösungen, präsentiert heute die UV-C Mid-Power-LEDs der Serie

OSLON® UV 3535, welche die Kundenanforderungen nach längerer Lebensdauer,

höherer Ausgangsleistung und einfacherer Systemintegration erfüllen.