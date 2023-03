Cerro de Pasco Resources unterzeichnet Vereinbarungen mit Volcan und Glencore, um die Erschließung der Quiulacocha-Abraumhalden zu sichern

MONTRÉAL, KANADA – (21. März 2023) / IRW-Press / - Cerro de Pasco Resources Inc. („CDPR“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Volcan Compania Minera S.A.A. („Volcan“) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/„MOU“) unterzeichnet hat, in der gemeinsame Ziele und ein Rahmen für die Zusammenarbeit im Hinblick auf die erste Phase der Erschließung und Exploration des Abraumprojekts Quiulacocha von CDPR (das „QT-Projekt“) festgelegt sind.