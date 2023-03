FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag deutlich zugelegt und ist in Richtung 1,08 US-Dollar gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0780 Dollar und damit fast einen Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0717 Dollar festgesetzt.

Nachdem der Euro zum Wochenstart zunächst von der Unsicherheit an den Finanzmärkten belastet wurde, erholte er sich im Tagesverlauf wieder. Am Dienstag profitierte der Wechselkurs dann von einer deutlich besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Der Dollar, aber auch andere als sichere Häfen geltende Währungen wie der Yen, gaben spürbar nach.