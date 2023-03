CGTN Xis Russland-Besuch soll "neue Vision" für bilaterale Beziehungen einleiten

Peking, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der chinesische Präsident Xi Jinping

sagte in einem am Montag in russischen Medien veröffentlichten Artikel, er freue

sich auf die Zusammenarbeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, um

gemeinsam eine neue Vision, einen neuen Plan und neue Maßnahmen für das Wachstum

der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland in den

kommenden Jahren zu verabschieden.



Der Artikel mit dem Titel "Ein neues Kapitel der chinesisch-russischen

Freundschaft, Zusammenarbeit und gemeinsamen Entwicklung aufschlagen"(Forging

Ahead to Open a New Chapter of China-Russland Friendship, Cooperation and Common

Development) wurde vor seinem Staatsbesuch in Russland in der russischen Zeitung

"Russländische Zeitung" und auf der Nachrichten-Website RIA Novosti

veröffentlicht.