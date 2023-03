Düsseldorf (ots) - Heute hat der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung

gefällt, die weitreichende Konsequenzen für Diesel-Fahrer haben wird. "Wir haben

endlich ein verbraucherfreundliches Urteil", sagt Ulf Neumann, Fachanwalt für

Versicherungsrecht und Head of Legal bei Verbraucherrecht24.de.



"Das bedeutet, dass Diesel-Fahrer künftig unter Umständen den gesamten Kaufpreis

zurückfordern können, und zwar ohne, dass eine Nutzungsentschädigung auf

Kilometerbasis abgezogen wird. Das gilt dann für Diesel-Fahrzeuge aller

deutschen Hersteller, die ab 2013 zugelassen wurden, da bei älteren Fahrzeugen

die Höchstverjährung greift. Der EuGH hat die aktuelle Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs zum Abzug der Nutzungen gerügt", so Neumann.





Ebenfalls neu: Kläger müssen keinen Vorsatz bei den Herstellern nachweisen, wasbislangeine große Hürde auf dem Weg zur Entschädigung war. "Es ist ausreichend,dass dieAutohersteller fahrlässig gehandelt haben. Damit kommen Diesel-Besitzerwesentlich einfacher zu ihrem Recht."Diesel-Fahrer können ihren Rechtsanspruch unverbindlich online prüfen lassen.(https://www.verbraucherrecht24.de/abgasskandal/#formular)Konsequenzen des Urteils:Bessere Erfolgsaussichten für Diesel-KlägerDas neue EuGH-Urteil vereinfacht die Rechtsdurchsetzung für Verbraucher massiv.Denn zahlreiche Hersteller verbauten jahrelang temperaturgesteuerteAbschalteinrichtungen in ihren Diesel-Fahrzeugen.Thermofenster sind illegalBereits 2020 wurde vom EuGH entschieden, dass eine Abschalteinrichtung nur dannerlaubt ist, wenn der Motor ansonsten unmittelbare Schäden erleidet oderwichtige Funktionen wie die Lenkung ausfallen würden. Auf das Thermofenstertrifft diese Bedingung jedoch nicht zu.Voller Kaufpreis erstattet?Bisher wurde die Nutzungsentschädigung auf Kilometerbasis berechnet. Nun gibt esmöglicherweise weitaus höhere Entschädigungen für Mandanten bei Klagen: UnterUmständen den vollen Kaufpreis!Fragen an Fachanwalt Ulf Neumann von Verbraucherrrecht24.de:Was können Eigentümerinnen und Eigentümer von Diesel-Fahrzeugen tun, um ihreAnsprüche geltend zu machen?Dieselfahrer können Ihre Ansprüche jetzt geltend machen und sich unter Umständenden vollen Kaufpreis zurückholen. Am besten bei Verbraucherrecht24.de(https://www.verbraucherrecht24.de/abgasskandal/#formular) durch unserespezialisierten Anwälte kostenfrei prüfen lassen, ob das eigene Fahrzeugbetroffen ist.Mit wie viel Schadensersatz können Klägerinnen und Kläger rechnen?Kurz und knapp. Hier geht es unter Umständen um den vollen Kaufpreis, jenachdem, wie die deutschen Gerichte entscheiden, und zwar für alle betroffenen Diesel , die nicht älter als zehn Jahre sind. Der EuGH hat klargemacht, dass die