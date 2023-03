Dirk Menschig ist neuer Geschäftsführer von Almirall Deutschland (FOTO)

Reinbek (ots) - Dirk Menschig verantwortet seit Beginn des Jahres die

Geschäftsführung der Market Company Deutschland von Almirall. Er blickt dabei

auf fast 20 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie zurück, davon 10

Jahre im Bereich Dermatologie. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern von Almirall Deutschland verfolgt er das Ziel, Almiralls Anspruch

als führendes Unternehmen in der Dermatologie weiter auszubauen.



Dirk Menschig übernimmt seine neue Aufgabe zu einem Zeitpunkt, zu dem Almirall

Deutschland neben einem sehr breiten Portfolio an etablierten Präparaten, vor

allem in Kernindikationen wie der Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte) sowie der

aktinischen Keratose (Frühform des hellen Hautkrebses), erst kürzlich mehrere

innovative, verschreibungspflichtige Präparate eingeführt hat. Gleichzeitig

verfügt Almirall über eine innovative Pipeline, die in den kommenden 12 Monaten

eine weitere Zulassung in der Indikation der atopischen Dermatitis

(Neurodermitis) erwarten lässt.