Heidenheim (ots) -



- Gesundheitsmärkte sind durch die Folgen der Pandemie und der Inflation

reduziert

- Deutlich gestiegene Material-, Transport- und Energiekosten belasten Ergebnis

- Transformationsprogramm wurde mit Investitionen i. H. v. 180 Mio. EUR

fokussiert fortgesetzt und leistet mit 100 Mio. EUR bereits hohen Beitrag zur

Profitabilität



Das Geschäftsjahr 2022 war für die HARTMANN GRUPPE und den gesamten

Gesundheitsmarkt von einer angespannten wirtschaftlichen und geopolitischen Lage

geprägt: Der Russland-Ukraine-Krieg sorgte zusätzlich für weiter deutlich

steigende Material-, Transport- und Energiekosten sowie Risiken in der

Energieversorgung. Die globalen Lieferketten waren weiterhin instabil.

Europaweit verursachte das Zusammentreffen von Corona mit wieder zunehmenden

Infektionskrankheiten hohe Krankenstände im an Pflegekräften mangelnden

Gesundheitssektor. Damit verblieb die Zahl von Operationen noch immer deutlich

unter dem Vor-Corona-Niveau. Zusätzlich bedingte die Inflation eine verringerte

Kaufkraft, die die Preis- und Nachfrageentwicklung der Konsumgüter stark

beeinflusste.





HARTMANN handelt entschlossenFür alle neuen Herausforderungen hat HARTMANN schnell und umfassend Maßnahmenergriffen. Durch gezielte Preisanpassungen und Logistikoptimierungen konnte dasUnternehmen die Material- und Energiemehrkosten in Teilen ausgleichen. SchnelleInvestitionen in die Infrastruktur reduzierten die Abhängigkeit von russischemGas weitgehend. Darüber hinaus investierte das Unternehmen in dieLiefersicherheit für seine Kunden und erhöhte seine Bestände signifikant, trotzder Kosten für Lagerung, Logistik und Finanzierung.Leichter organischer Umsatzrückgang reflektiert Marktentwicklung; deutlicheBelastungen durch Material- und TransportkostensteigerungenDie Umsatzerlöse der HARTMANN GRUPPE lagen 2022 bei 2.311,6 Mio. EUR. HARTMANNverzeichnete insgesamt einen leichten organischen Umsatzrückgang um -0,8 %. Dasbereinigte EBITDA lag bei 190,8 Mio. EUR (Vorjahr: 240,6 Mio. EUR), diebereinigte EBITDA-Rendite bei 8,3 %.- Segment Inkontinenzmanagement: Die Sortimente für die ambulante Versorgungentwickelten sich positiv. Zudem stiegen die Produktvolumina in Pflegeheimenund Kliniken aufgrund einer wieder wachsenden Bettenbelegung. Das Berichtsjahrwar jedoch von erheblichen Steigerungen bei Rohstoff- und Transportkostengeprägt, die über Kosteneinsparungen und Preisanpassungen nur bedingtausgeglichen werden konnten.- Segment Wundversorgung: Die Strategie, in der modernen Wundversorgung mitInnovationen Marktanteile zu gewinnen, wurde erfolgreich weitergeführt. In der