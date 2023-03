LOCUS ROBOTICS STELLT LocusONE VOR, EINE PLATTFORM FÜR LAGERHAUSORCHESTRIERUNG, DIE EINE ZENTRAL VERWALTETE MULTI-BOT-AMR-AUTOMATISIERUNG STÄRKT

Die auf Datenwissenschaft gestützte Plattform organisiert nahtlos große Flotten verschiedener Roboterformfaktoren in sehr großen Lagerhäusern, um vorhersehbare, effiziente und skalierbare Produktivitätsergebnisse zu liefern.

WILMINGTON, Massachusetts, 21. März 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, der führende Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMRs) für Fulfillment-Lagerhäuser, kündigt LocusONE an, die branchenweit erste auf Datenwissenschaft ausgerichtete Lagerautomatisierungsplattform, die einen nahtlosen Betrieb und die Verwaltung großer Mengen von mehreren AMR-Formfaktoren als eine einzige, koordinierte Flotte in Lagern aller Größen ermöglicht. LocusONE nutzt firmeneigene Datenwissenschaft, um die gesamte Bandbreite der Bedürfnisse in Bezug auf Materialbewegungen zu unterstützen, die in den heutigen Abwicklungs- und Distributionslagern zu finden sind.