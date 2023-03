Den Fachkräftemangel gibt es gar nicht Ein junges Start-up zeigt, wie man trotz vermeintlichem Fachkräftemangel qualifiziertes Personal gewinnen kann (FOTO)

Hannover (ots) - Die Arbeitswelt verändert sich - und damit auch die Methoden,

um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Joblaa ist ein junges Start-up, das das Thema

Recruiting nun auf ein neues Level hebt. Erfahren Sie im Folgenden, warum es den

Fachkräftemangel in ihren Augen gar nicht gibt und wie Unternehmen es heute noch

schaffen, qualifiziertes Personal für sich zu gewinnen.



In nahezu allen Branchen mangelt es an qualifizierten Fachkräften. Die

Personaldecke wird immer dünner, Angestellte sind überlastet und kündigen

aufgrund von Stress im schlimmsten Fall selbst. Ursache des Ganzen ist ein

branchenübergreifender Fachkräftemangel. Oder etwa doch nicht? Das Team von

Joblaa sagt: Nein! Statt um einen Fachkräftemangel handelt es sich laut dem

jungen Start-up nämlich um einen Aufmerksamkeitsmangel in den jeweiligen

relevanten Zielgruppen. Dieser wiederum basiert auf fehlerhaften

Recruiting-Maßnahmen. Schließlich steht eines fest: Der Arbeitsmarkt hat sich

gewandelt und damit müssen auch die Methoden zur Mitarbeitergewinnung neu

gedacht werden. Genau hier setzt das Team von Joblaa an, indem sie das Thema

Recruiting auf ein neues Level hebt. Wie das gelingt und wie Unternehmen trotz

vermeintlichen Fachkräftemangel qualifiziertes Personal für sich gewinnen

können, erfahren Sie im Folgenden.