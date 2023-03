Circle beantragt Zulassungen in Frankreich und treibt die europäische Expansion weiter voran

BOSTON und PARIS, 21. März 2023 /PRNewswire/ -- Circle, ein globales Unternehmen für digitale Finanztechnologie und Emittent von USDC und und EUROC, hat heute bekannt gegeben, dass es in Frankreich einen Antrag auf Zulassung als E-Geld-Institut (demande d'agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique) und als registrierter Dienstleister für digitale Vermögenswerte (DASP) (demande d'enregistrement en qualité de prestataire de services sur actifs numériques) gemäß den strengen Anforderungen der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) und der Autorité des Marchés Financiers (AMF) eingereicht hat. Die Absicht von Circle, eine vollständige Zulassung durch die AMF anzustreben, könnte Circle zum ersten Unternehmen machen, das eine vollständige Zulassung im Rahmen des DASP-Regulierungssystems erhält.

Dieser Schritt verdeutlicht das Engagement von Circle, seine Geschäftstätigkeiten in Europa auszuweiten, wobei Frankreich zu einem wichtigen Drehkreuz für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird. Die Registrierung bei der AMF ermöglicht es Circle, Kunden in Frankreich eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen unter vollständiger Einhaltung der lokalen Vorschriften anzubieten.

Die als Prestataire de service sur actifs numériques (PSAN) erteilten Genehmigungen ermöglichen es Circle, sein Flaggschiffprodukt für den europäischen Markt - EUROC, einen reservegedeckten Stablecoin - ins Ausland zu verlagern und den Prozess einzuleiten, der es EUROC ermöglicht, ein MiCA-konformer E-Geld-Token im Rahmen des neuen Systems zu werden.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 verfolgt Circle einen Ansatz, bei dem die Regulierung an erster Stelle steht, und fördert die Verwendung von vollständig reservierten, Fiat-gestützten digitalen Währungen, um Unternehmen zu stärken, die finanzielle Eingliederung zu fördern und schnelle und kostengünstige globale Zahlungen über das Internet zu ermöglichen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston ist in den USA bereits in 48 Ländern als lizenzierter Geldübermittler reguliert und verfügt in Singapur über eine grundsätzliche Genehmigung als Inhaber einer Lizenz für große Zahlungsinstitute.