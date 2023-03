Ford elektrifiziert den Explorer - komplett neu entwickeltes Crossover läuft in Köln vom Band (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Zu den digitalen Technologien des Explorer gehören unter anderem einTop-Infotainmentsystem, ein verstellbares 14,6-Zoll-Display, eine kabelloseApp-Integration sowie hochentwickelte Fahrer-Assistenzsysteme- 17 Liter großes, verschließbares Fach führt das reichhaltige Angebot cleverenStauräume des Explorer für reisefreudige Menschen an- Schnell-Ladung von zehn auf 80 Prozent in nur 25 Minuten dient demReisekomfort ebenso wie der Spurwechsel-Assistent oder der Fahrersitz mitMassagefunktion- Der Einstiegspreis beträgt in Deutschland voraussichtlich weniger als 45.000EuroFord hat heute in Köln den vollelektrischen Explorer* vorgestellt. In demkomplett neu entwickelten Crossover-Modell, das ab dem dritten Quartal diesesJahres im "Cologne EV Center" (EV = Electric Vehicle) von Ford vom Band laufenwird, vereinen sich attraktives US-Design und deutsche Ingenieurskunst. Der neueExplorer dient als Wegbereiter einer rein elektrischen Modellpalette, mit dersich Ford in Europa neu aufstellen wird. Das vollelektrische Modell kommt nochin diesem Jahr in Europa auf den Markt - wahlweise mit Heck- oder Allradantriebsowie in zwei Ausstattungsversionen. Der Einstiegspreis beträgt in Deutschlandvoraussichtlich weniger als 45.000 Euro und wird zusammen mit den technischenDaten rechtzeitig vor Markteinführung bekannt gegeben. Vormerkungen können absofort online auf http://www.ford.de vorgenommen werden.Dies ist der Link auf ein entsprechendes YouTube-Video: https://f.io/ODhhEYAVAls fünfsitziges Familienauto mit hochwertiger Komfort- undSicherheitsausstattung eignet sich der neue Ford Explorer als perfektesReisefahrzeug für Familien sowie für Menschen, die ein zeitgemäßesAbenteuer-Feeling suchen. Zu den herausragenden Merkmalen des federführend inDeutschland entwickelten Modells gehören beispielsweise der verstellbare SYNCMove-Touchscreen im beachtlichen 14,6-Zoll-Format, das voll vernetzteInfotainment mit einem exakt auf den Explorer-Innenraum abgestimmtenAudiosystem, eine kabellose Einbindung von Smartphone-Apps sowie zahlreichefortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme.Mit aufgestellten Rücksitzen stellt der neue Explorer bereits einen Gepäckraumvon 450 Litern1 bereit. Vielseitige Ablagemöglichkeiten bietet er darüber hinausauch unterhalb der Armlehne in der Mittelkonsole. Die 17 Liter fassende"MegaConsole" - dort installiert, wo bei konventionellen Antrieben dieSchalteinheit des Getriebes sitzt - kann sogar einen 15-Zoll-Laptop aufnehmen.In Kombination mit dem großen, per verstellbarem Touchscreen verschließbaren "My