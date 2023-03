Arf löst Liquiditätsengpässe im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr mit Unterstützung der Stellar Development Foundation

Zug, Schweiz und San Francisco, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) - Arf, die in der

Schweiz regulierte globale Settlement Banking-Plattform, bietet mit

Unterstützung der Stellar Development Foundation nun die weltweit erste

unbesicherte, kurzfristige USDC-based Betriebsmittelfinanzierung für lizenzierte

Finanzinstitute an.



Grenzüberschreitende Zahlungen schneller, billiger, transparenter und

integrativer zu machen, ist eine Priorität für die globale wirtschaftliche

Entwicklung und den Wohlstand. Als kapitalintensiver Sektor bleibt der

grenzüberschreitende Zahlungsverkehr jedoch eine Herausforderung für

Zahlungsverkehrs- und Überweisungsunternehmen mit begrenztem Kapital; Aber

Lösungen, die eine Brücke zwischen Web3 und traditionellem Finanzwesen schlagen,

können dieses Problem angehen.





Arf, eine globale Settlement Banking-Plattform, und die Stellar DevelopmentFoundation, eine gemeinnützige Organisation, die das Wachstum und dieEntwicklung des Open-Source-Netzwerks Stellar unterstützt, haben sichzusammengetan, um die Liquiditätsengpässe zu beseitigen, mit denenZahlungsverkehrs- und Überweisungsunternehmen bei grenzüberschreitendenZahlungen konfrontiert sindArfs Lösung, bekannt als Arf Credit Line, basiert auf dem Stellar-Netzwerk undwird von Circle's USDC betrieben. Sie bietet qualifizierten lizenziertenFinanzinstituten weltweit Zugang zu ungesichertem und kurzfristigem (1 bis 5Tage) Betriebskapital. Mit Arf Credit Line können Finanzinstitute am selben Tagmit ihren Partnern in den gewünschten Ländern abrechnen, ohne eineVorfinanzierung oder zusätzliche Sicherheiten zu verlangen. Arf Credit Lineeliminiert das kapitalintensive Geschäftsmodell für die Sender und dasKontrahentenrisiko für die Empfänger bei grenzüberschreitenden Zahlungen. Daalle diese Transaktionen online mit On-Chain-USDC abgewickelt werden, könnenGeldtransfers ohne Zwischenhändler transparent nachverfolgt werden."Heute gibt es mehr als 4 Billionen USD an vorfinanzierten Konten, die für dasWachstum und die Entwicklung des globalen Zahlungsverkehrs genutzt werdenkönnten, anstatt ungenutzt zu bleiben", sagte Arf-Mitbegründer und CEO Ali ErhatNalbant. "Arf Credit Line setzt dieses gebundene Kapital frei, um das Wachstumder Industrie im Wert von Billionen von Dollar zu fördern. Wir unterstützenderzeit mehr als 800 Geldtransferstellen weltweit dabei, tagesgleicheAbrechnungen mit ihren Partnern auf vollständig konforme Weise vorzunehmen, sodass sie im Wettbewerb mit den Global Playern wachsen und gedeihen können.""Wir unterstützen Arf bei der Schaffung von realen Blockchain-Anwendungsfällen,