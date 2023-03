Kanzleibooster GmbH wächst weiter Unternehmen aus Speyer gewinnt kununu-Siegel und sucht mehrere neue Mitarbeiter (FOTO)

Speyer (ots) - Die Kanzleibooster GmbH, eine digitale Unternehmensberatung für

Steuerberater mit Sitz in Speyer, nimmt neue Dimensionen an: Wie die

Geschäftsleitung bekannt gab, gewann das Unternehmen kürzlich den kununu Award

als Top Company 2023. Um das Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben, werden

zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter gesucht. Besonders

gefragt sind Mitarbeiter für den Vertrieb, die Kundenberatung und das

Projektmanagement. Aber auch andere Stellen im Unternehmen sind ab sofort

verfügbar.



Geschäftsführer Michael Wohlfart: "Steuerberater haben gegenwärtig keinen Mangel

an Aufträgen. Viel häufiger ist es so, dass sie überlastet sind - und daher

keine weiteren Mandanten mehr annehmen können. Grund dafür ist der

Fachkräftemangel, der die Branche seit Jahren in Atem hält. Als digitale

Unternehmensberatung unterstützen wir Kanzleiinhaber in ganz Deutschland bei der

strategischen Ausrichtung, um ihnen dabei zu helfen, mehr Zeit zu gewinnen, eine

bessere Betreuung ihrer Mandanten zu ermöglichen und ihren Stress zu reduzieren.

Die Nachfrage nach unserem Angebot ist in den letzten Monaten stark gestiegen.

Daher möchten wir unser Team nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir neue

Kolleginnen und Kollegen, die Interesse daran haben, gemeinsam mit uns zu

wachsen."