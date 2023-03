CLEARBLUE MARKETS GIBT ROYAL BANK OF CANADA ALS MINDERHEITSINVESTOR IM RAHMEN EINER FINANZIERUNG DER SERIE A BEKANNT

ClearBlue Markets bietet Hunderten von Kunden auf der ganzen Welt Dienstleistungen im Bereich der Kohlenstoffmärkte an und hilft ihnen, ihre Strategien im Hinblick auf Compliance-Anforderungen und freiwillige Netto-Null-Ambitionen zu optimieren, indem es seine umfassende Beratungsexpertise und KI-gestützte Technologie einsetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kanada und ein europäisches Büro in den Niederlanden und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Marktanalysen, Kapazitätsaufbau, Kohlenstoffstrategien und die Vermittlung von Transaktionen. Heute verfügt das Unternehmen über ein beeindruckendes Kundenportfolio von mehr als 200 lokalen, multinationalen und erstklassigen Unternehmen, darunter CRH, Mercuria, JD Irving, Bain Capital Partnership Strategies, Mitsubishi, Energir und VARO Energy.

„Zweckgebundene Investitionen, wie die von RBC, sind für ClearBlue Markets von zentraler Bedeutung, da wir expandieren. Sie erweitern unsere Reichweite und unseren Umfang über das hinaus, was wir allein tun könnten, und helfen unseren Kunden, auf den Umweltmärkten erfolgreich zu sein," so Nicolas Girod, Mitbegründer und Technikvorstand, ClearBlue Markets. „Diese strategische Investition wird Kapital freisetzen, um die Technologie zu intensivieren und mehr Kunden dabei zu unterstützen, ihre Kohlenstoffreduzierungs- und Netto-Null-Ziele zu erreichen.