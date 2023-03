Beacon Broadband wählt EspialTV von Enghouse Networks für ein erstklassiges Streaming-Erlebnis

Beacon Broadband setzt eine zukunftssichere Lösung von Enghouse ein, um die bestmögliche Servicequalität für Abonnenten auf einer Vielzahl von Geräten zu gewährleisten, darunter Fire TV und Android-Geräte.

„Wir freuen uns, dass Beacon Broadband unseren Kunden erstaunlich schnelles Glasfaser-Internet, fortschrittliche Sprachdienste und jetzt auch das beste verfügbare Videoerlebnis bietet", sagte Bill Gerski, Vice President of Marketing and Sales, Beacon Broadband.

„Wir sind bestrebt, das Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetz dorthin zu bringen, wo niemand sonst hin will. Das gilt auch für die entlegensten Häuser in unserem ländlichen Gebiet und für die Fernsehgeräte unserer Kunden", so Paul Recanzone, General Manager von Beacon Broadband. „Wir haben uns für die EspialTV-Plattform von Enghouse entschieden, um ein einzigartiges Videoerlebnis zu bieten, das den Bedürfnissen unserer älteren Abonnenten von traditionellen Videos und unseren jüngeren Streaming-Abonnenten entspricht. Unsere Partnerschaft mit Enghouse Networks wird uns in die Lage versetzen, allen Videoabonnenten das Kundenerlebnis zu bieten, das unsere Mitglieder von Beacon Broadband erwarten."

Beacon Broadband wird Enghouse EspialTV nutzen, eine vollständig verwaltete IPTV-Lösung, die in der Cloud gehostet wird, um Live-, Catch-up-TV-, NPVR- und VOD-Inhalte für seine privaten und gewerblichen Abonnenten bereitzustellen.

„Wir freuen uns, dass sich Beacon Broadband bei diesem Projekt für EspialTV von Enghouse entschieden hat, da wir in der Vergangenheit bereits herausragende Fernseherlebnisse geliefert haben", so Mick McCluskey, VP of Product Management, Enghouse Networks. „Das Angebot von TV-Diensten umfasst mehrere Schritte, die Beacon Broadband mit unserer Unterstützung erfolgreich bewältigt hat."

EspialTV bietet ein preisgekröntes Benutzererlebnis auf allen Geräten. Mit EspialTV kann Beacon Broadband die Benutzeroberfläche seines Video-Streaming-Dienstes leicht anpassen, um verschiedene Marktsegmente für Verbraucher und Unternehmen anzusprechen. Da es sich bei EspialTV um eine cloudbasierte SaaS-Lösung handelt, kann sie schnell und zu geringen Einstiegskosten bereitgestellt werden.