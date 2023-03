Valour erweitert Zugang zu seinem Produktangebot in Frankreich als Schlüsselmarkt für seine Expansion

„Der französische Markt hat großes Potenzial. Eine kürzlich durchgeführte Studie von KPMG zeigt, dass 38 % der französischen Bevölkerung Berichten zufolge in Krypto-Vermögenswerte investiert hat oder es in Zukunft beabsichtigt. Valour bietet die Werkzeuge, um diese Zahlen Wirklichkeit werden zu lassen, indem es ETPs auf digitale Vermögenswerte anbietet, die einfach zu einem bestehenden Wertpapierportfolio hinzugefügt werden können", sagte Johanna Belitz, Head of Sales France and Nordics.

Die Expansion in einen weiteren Markt bestätigt den Status des Unternehmens als bevorzugter Partner für Makler und Banken, die ihren Kunden ein reguliertes Krypto-Engagement anbieten möchten.

„Durch die Integration von Valours gebührenarmen bis gebührenfreien ETPs werden französische Broker in der Lage sein, ihren Kunden Zugang zu einem sicheren und regulierten Engagement im Krypto-Ökosystem zu bieten", sagte Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour. „Im Allgemeinen stehen Kosten für Investoren an erster Stelle. Das Angebot von kostengünstigen Anlageprodukten in Bitcoin und Ethereum stellt einen wesentlichen Vorteil für unsere Anleger dar und ist ein weiterer Meilenstein in der Demokratisierung dieser neuartigen und ständig wachsenden Anlageklasse."

Valour Asset Management bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und auf Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour Asset Management umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (EN), Valour Bitcoin Carbon Neutral und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour Cayman sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.