MANNHEIM - Belastet durch die Turbulenzen an den Finanzmärkten, haben sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland merklich eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im März gegenüber dem Vormonat um 15,1 Punkte auf 13,0 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 15,0 Punkte gerechnet.

NEW YORK/WASHINGTON - Die US-Regierung will wenn nötig weitere Hilfen für angeschlagene Banken mobilisieren. Finanzministerin Janet Yellen verteidigte die bisherigen Stützungsmaßnahmen am Dienstag in einer Rede in Washington: "Unsere Interventionen waren nötig, um das breite US-Bankensystem zu schützen". Zugleich stellte sie weitere Unterstützung in Aussicht und betonte, dass die Regierung ähnliche Maßnahmen für angemessen halte, wenn es erneut zu Einlagenflucht und Ansteckungsgefahren für den restlichen Finanzsektor kommen sollte.

ROUNDUP: Druck auf Frankreichs Regierung wegen Rentenreform hält an

PARIS - Nach dem nur knapp überstandenen Misstrauensvotum in der französischen Nationalversammlung lässt der Druck auf die Regierung wegen ihrer Rentenreform nicht nach. Am Dienstag wies Premierministerin Élisabeth Borne bei der Regierungsbefragung abermals Kritik an ihrem Vorgehen zur beschlossenen schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre zurück. Streiks bei der Müllabfuhr und an Öllagern hielten an. Einzelne Tankstellen hatten keinen Kraftstoff mehr. Erneut formten sich Protestzüge gegen die Reform.

Habeck warnt vor 'Kulturkampf' beim Klimaschutz und Heizen

WEIMAR - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat die Diskussion rund um Klimaschutz und Heizungstausch kritisiert. Manchmal entstehe der Eindruck, es gehe nicht um Argumente, sagte er zum Auftakt der Klausur der Grünen-Bundestagsfraktion am Dienstag im thüringischen Weimar. Man versuche, "möglichst nicht zu diskutieren, uns mit Vorurteilen zu belegen, die Gesellschaft wieder zu spalten, Klimaschutz zu einem Kulturkampf zu machen und daraus einen parteitaktischen Vorteil zu ziehen", beklagte Habeck.

USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON - Nach einem langen Abwärtstrend sind die Bestandsverkäufe von Häusern im Februar gestiegen. Zum Vormonat erhöhten sie sich um 14,5 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 5,0 Prozent gerechnet.

ROUNDUP/Vor Abstimmung über Brexit-Einigung mit EU: Widerstand bei den Tories

LONDON - Vor einer Abstimmung im Londoner Unterhaus über neue Brexit-Regeln für Nordirland gibt es Widerstand in den Reihen der konservativen Tory-Fraktion. Mehrere Hinterbänkler kündigten am Dienstag öffentlich an, am Mittwoch gegen die Einigung stimmen zu wollen, die der britische Premierminister Rishi Sunak kürzlich mit der EU ausgehandelt hat. Die Brexit-Hardliner in Sunaks Tory-Fraktion - die sogenannte European Research Group (ERG) - nannte einen Teil der geplanten Änderungen "nutzlos".

ROUNDUP/TV-Sender: Japans Ministerpräsident besucht Ukraine

TOKIO/KIEW - Japans Ministerpräsident Fumio Kishida ist zu einem überraschenden Besuch in die Ukraine gereist. Kishida sei am Dienstag in der Hauptstadt Kiew zu Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj eingetroffen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Das Außenministerium in Tokio hatte zuvor die Reisepläne bestätigt. Der Regierungschef wollte demnach die "Solidarität und unerschütterliche Unterstützung" Tokios und den G7, einer Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien, für das von Russland überfallende Land übermitteln.

