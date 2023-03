Top Behörden des öffentlichen Dienstes beauftragen Headhunting Agentur mit Executive Search

Hamburg (ots) - Auftraggeber können Schlüsselpositionen erstklassig besetzen -

Personalberater:innen liefern hochqualifizierte Kandidat:innen



Die Bundesbaubehörde aus Mitteldeutschland und das Landesministerium in

Brandenburg hatten die erfahrene Headhunting Agentur Kontrast Personalberatung

GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/oeffentlicher-dienst/) mit der Besetzung

von Schlüsselvakanzen innerhalb der Behörden beauftragt. Den Hamburger

Personalberater:innen für den öffentlichen Dienst gelang es, beide Vakanzen

schnell mit top Kandidat:innen zu versorgen - die Verträge wurden noch 2022

unterschrieben.



Speed-Headhunting für Bundesbaubehörde- Oberfinanzdirektion





Bei der Executive Search für die Bundesbauabteilung der Oberfinanzdirektionhaben die Headhunter:innen in kürzester Zeit passende Ingenieur:innen für dieverantwortungsvolle Leitungsposition eingeworben und nach einer ersten Prüfungan den Auftraggeber aus dem öffentlichen Dienst weiterleiten können. Die Behördekonnte so schnell ein Auswahlverfahren mit den top Kandidat:innen durchführenund die Stelle kurzfristig erstklassig besetzen.Headhunter:innen mit Know-how im Bereich DigitalisierungFür das Landesministerium aus Brandenburg haben die Personalberater:innen dieStelle "Referatsleitung Digitalisierung und E-Gouvernement" neu besetzt. DerDienstleister konnte beim Executive Search das eigene Know-how sowie denfirmeninternen Kandidat:innen-Pool aus top qualifizierten Manager:innen indiesem Bereich nutzen und so die Vakanz noch vor dem Jahreswechsel erfolgreichbesetzen.Aktuelle Schlüsselvakanzen und Managementstellen im öffentlichen DienstAls etablierter Dienstleister für den öffentlichen Dienst rekrutieren dieHamburger Headhunter:innen auch aktuell für verschiedenen Stellen. Gesuchtwerden Leitungskräfte für unterschiedliche Fachbereiche, aber auchSpezialist:innen für Schlüsselvakanzen in den Behörden und Einrichtungen deröffentlichen Verwaltung. Einen Überblick der ausgeschriebenen Stellen finden Sieauf der Webseite der Personalberatung(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote/oeffentliche-verwaltung/) .Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail mailto:oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/5469042OTS: Kontrast Personalberatung GmbH