ION Energy stellt dritte Brunnenbohrung bei Urgakh Naran fertig

TORONTO, 21. März 2023 / IRW-Press / ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/), das erste Lithium-Sole-Explorations- und Entwicklungsunternehmen der Mongolei, freut sich, den Markt über den Fortschritt der Brunnenbohrungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Urgakh Naran zu informieren.

Die Brunnenbohrung UNWH-03 wurde jetzt bis zu einer Tiefe von 300 m niedergebracht, wobei eine Dreirollen-Bohrkrone (Durchmesser: Sechs Zoll), Stahlschlitzrohre (Durchmesser: Vier Zoll) und eine Kiespackung verwendet wurden.

Das Team hat jetzt Solinst-Pumpen, Schöpfgeräte und verschiedene hydrogeologische Testgeräte an den Standort verbracht, um sicherzustellen, dass in der kommenden Woche Soleproben aus unseren drei Brunnenbohrungen zur Analyse entnommen werden.

Wichtige Punkte:

- UNWH-03 wurde bis 300 m Tiefe niedergebracht;

- Zusätzliche hydrogeologische Prüfgeräte, Solinst-Pumpen und Schöpfgeräte wurden auf dem Gelände von Urgakh Naran eingesetzt.

„Unser Team ist sehr begeistert von den bereits erzielten Fortschritten: Wir haben die Brunnenbohrung UNWH-03 bis in eine Tiefe von 300 m niedergebracht. Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, zusätzliche Ausrüstung zum Standort zu bringen, stellt nicht nur sicher, dass die Probenahme für die Analyse in den kommenden Wochen beginnen wird, sondern unterstreicht auch, dass ION auf dem äußerst viel versprechenden Projekt Urgakh Naran in Richtung der Berechnungen für eine vermutete Ressource voranschreitet“, sagte Ali Haji, CEO und Direktor von ION Energy.

Abbildung 1: Bohrlochabdeckung bei UNWH-03 auf dem Lithiumprojekt Urgakh Naran, Mongolei.

Abbildung 2: Fortgesetzter Geräteeinsatz bei Urgakh Naran

Abbildung 3: Vorbereitung der Bohrstelle Urgakh Naran für hydrogeologische Testgeräte

Alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Khurelbaatar Lamzav, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens und gemäß National Instrument 43-101 einem „qualifizierten Sachverständigen“, geprüft und genehmigt.