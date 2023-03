Shutterstock arbeitet mit NVIDIA zusammen, um KI-Grundlagen für generative 3D-Künstlerwerkzeuge zu schaffen

Angepasste Shutterstock-Inhalte, die mit dem generativen KI-Cloud-Service NVIDIA Picasso trainiert wurden, um mithilfe von Textaufforderungen schnell 3D-Inhalte für digitale Zwillinge in der Industrie, Unterhaltung und Spiele zu generieren

NEW YORK, März 21, 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende Kreativ-Plattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute eine Partnerschaft mit NVIDIA bekannt, um benutzerdefinierte 3D-Modelle zu trainieren, um generative 3D-Assets aus einfachen Texteingaben zu erstellen. Im Rahmen einer erstmaligen Zusammenarbeit werden 3D-Modelle mit Shutterstock-Assets trainiert, wobei NVIDIA Picasso generative AI Cloud Services zum Einsatz kommen, um Text in originalgetreue 3D-Inhalte umzuwandeln und die Erstellungszeit von Stunden auf Minuten zu reduzieren.