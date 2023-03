DZ BANK stuft RWE AG(NEU) auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach detaillierten Jahreszahlen von 53 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem Rekordjahr 2022 habe der Energiekonzern auch fu?r 2023 gute Kennziffern in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. RWE sei hervorragend positioniert, um von den Megatrends im Sektor (Erneuerbare Energien, Wasserstoff) trotz der Gewinnabschöpfungen profitieren zu können. Für 2024 schraubte der Experte allerdings seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) leicht nach unten./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 15:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 16:14 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 39,04EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m