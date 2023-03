Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

CHN/RUS: Chinas Präsident Xi Jinping zu Besuch in Russland (letzter Tag) °

16:30 DEU: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck lädt zur Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie an Land zu einem «Windkraft-Gipfel» + 16.30 Uhr Hybrides Pressestatement von Habeck

09:30 DEU: Konferenz «The ECB and Its Watchers» u. a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (9.30), EZB-Chefvolkswirt Lane (10.30), Frankfurt

SONSTIGE TERMINE DEU: Online-Präsentation Fraunhofer IAO und EnBW präsentieren Studienergebnisse zum Schnellladen von Elektro-Fahrzeugen in der Stadt, Karlsruhe/Stuttgart

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert) 07:25 CHE: SNB, Geschäftsbericht 08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: Bosch Power Tools, Jahres-Pk, Leinfelden-Echterdingen 09:30 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Swiss Re: Report zu Naturkatastrophen in 2022 13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung, Amsterdam

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. März:

TAGESVORSCHAU Termine am 22. März 2023

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer