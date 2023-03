Agentur Irena sieht 2022 Rekordwachstum bei Strom aus Erneuerbaren

MASDAR (dpa-AFX) - Die weltweite Strom-Erzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien ist laut einer Studie im vergangenen Jahr um 9,6 Prozent auf 3372 Gigawatt gewachsen. Dies teilte die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) am Dienstag in Masdar in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit.

Irena-Generaldirektor Francesco La Camera sprach von einem Rekordwachstum. Überzeugende wirtschaftliche Argumente für erneuerbare Energien einerseits und günstige politische Rahmenbedingungen andererseits ließen ihren Anteil am globalen Energiemix weiter steigen, erklärte er laut der Mitteilung. Der jährliche Zubau an erneuerbaren Energien müsse sich bis 2030 jedoch verdreifachen, wenn das Ziel einer Erderwärmung um maximal 1,5 Grad erreicht werden solle.

Von den 295 Gigawatt Zuwachs insgesamt entfielen allein 141 Gigawatt auf China. In Europa kamen gut 57 Gigawatt, in Nordamerika 29 Gigawatt hinzu. In Südamerika habe der Aufwärtstrend mit einem Kapazitätsausbau von 18 Gigawatt angehalten. Zum Vergleich: In Deutschland lag die Erneuerbare-Energien-Kapazität Ende 2022 laut Irena bei gut 148 Gigawatt.

Wasserkraft habe mit 1250 Gigawatt den größten Anteil an der weltweiten erneuerbaren Erzeugungskapazität. Beim Zuwachs hätten jedoch Solar und Windenergie dominiert. Auf sie sind 2022 90 Prozent aller neuen Kapazitäten entfallen./tob/DP/ngu