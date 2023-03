Huawei Enterprise Service zählt zu den Top 5 in zwei IDC MarketScapes Dienstleistungsranglisten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 stellte Huawei seine

Full-Stack-ICT-Services und -Skills vor, die Kunden während ihres gesamten

Projektzyklus unterstützen. Hua Shuang, Director of Service Marketing & Solution

Sales bei Huawei Enterprise BG, sprach in seiner Keynote zum Thema "Schnelleres

Entfesseln der Digitalisierung mit 5D-Diensten". Huaweis umfassendes digitales

Servicesystem hilft Kunden effizient bei der Digitalisierung.



Im vergangenen Jahr wurde Huawei von der IDC MarketScape als wichtiger Anbieter

für weltweite Support-Services und Cloud Professional Services eingestuft. Die

IDC bewertet bei der Erstellung ihrer Berichte fünf Service-Dimensionen:

Projektinnovation und -einzigartigkeit, führende und zukunftsweisende

Technologien, Implementierungskomplexität, Geschäftswert und -demonstration

sowie Marktbeeinflussung und -förderung.





Technische ICT-Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Services:Huawei Digital Services bieten Full-Stack-Services, die die Infrastruktur-,Plattform-, Daten- und Service (IPDS)-Ebenen abdecken und Kunden helfen, ihreWettbewerbsfähigkeit zu verbessern.ICT-Fähigkeiten für den gesamten Lebenszyklus von Services: Im Gegensatz zutraditionellen technischen Dienstleistungen, die sich ausschließlich aufProdukte und Wartung konzentrieren, helfen Huawei Digital Services den Kundenauf umfassendere Weise bei der Digitalisierung.- Planung: Dank jahrelanger Digitalisierungserfahrung kann Huawei seine Kundenbei der Entwicklung von Digitalisierungs-Blueprints optimal unterstützen.- Umsetzung: Das Technologieunternehmen hilft bei der Umsetzung, indem es mitmehreren Anbietern zusammenarbeitet und Vollreihen-, Full-Stack-Technologienmit Kunden-Services zusammenbringt. Um Kunden dabei zu helfen, ihre Servicesstabil zu betreiben, liefert Huawei innovative Anwendungen, die dieNutzererfahrung (UX) verbessern. Es hilft auch, die digitale Transformationdes Unternehmens schneller zu monetarisieren.- Schulung und Zertifizierung: Huawei bildet hochwertige ICT-Talente fürIndustriekunden und -partner aus, was die robuste und nachhaltige Entwicklungdes Ökosystems der digitalen Transformation fördert.Huaweis umfassendes digitales Dienstleistungssystem umfasst über 300Beratungsexperten und 3.000 Industrie-Transformations-Experten sowieumfangreiche Plattformen und Tools. Es bietet weiterhin starke Unterstützung fürdie digitale Transformationsreise der Kunden.Weitere Informationen zu Huawei-Digital-Service-Lösungen finden Sie unter:https://e.huawei.com/en/solutions/services .Informationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel derWeltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direktoder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhenhat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen dreiGeschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im BereichForschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. InDeutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größteeuropäische Forschungszentrum von Huawei.