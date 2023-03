Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Dirk Bachmann ist Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICALRECRUITING. Die Personalberater begleiten den Gesundheitsmarkt bereits seit überzehn Jahren und kennen die Personalsituation der Branche damit genau. Aus diesemGrund unterstützen die Experten Kliniken, medizinische Versorgungszentren undReha-Einrichtungen dabei, ihre Stellen mit qualifizierten Fachkräften zubesetzen. Warum Personalvermittler oft eher skeptisch betrachtet werden und wieFIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING diese Vorurteile abweist, erfahren Sie imFolgenden.Der Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche ist eine dramatische Tatsache. Inden nächsten Jahren werden rund 20 Prozent der praktizierenden Ärztealtersbedingt aus dem Beruf ausscheiden. Auch Stellen für therapeutischesPersonal und medizinisches Fachpersonal sind immer schwerer zu besetzen. Daraufzu warten, dass die Politik neue Anreize schafft, um den Nachwuchs imGesundheitswesen zu fördern, löst das Problem jedoch nicht. Kliniken müssenjetzt ihre Stellen besetzen, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung zugewährleisten, auch in Kleinstädten und auf dem Land. Dirk Bachmann ist derGeschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING und siehtganzheitliches Recruiting als effektiven Lösungsweg. DiePersonalberatungsagentur arbeitet seit über zehn Jahren mit derGesundheitsbranche zusammen und hat sich daher der Aufgabe verschrieben,qualifizierte Fachkräfte und hervorragende Arbeitgeber von Kliniken,medizinischen Versorgungszentren sowie Reha-Einrichtungen zusammenzubringen."Sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite bestehen Vorurteilegegenüber Personalvermittlern. Wer das Recruiting nicht in die Hände erfahrenerProfis legt, verliert allerdings viel Zeit und noch mehr Personal, weil dieBelastung zu groß wird", erklärt Dirk Bachmann. Welche Vorurteile das sind,warum sie haltlos sind und wie FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING das unterBeweis stellt, erfahren Sie im Folgenden.Vorurteil 1: Für den Bewerber entstehen KostenWas viele Bewerber vor der Zusammenarbeit mit Personalvermittlungenzurückschrecken lässt, ist der vermeintliche Kostenpunkt. Doch entgegen dieserAnnahme werden die Kosten der Vermittlung bei FIND YOUR EXPERT - MEDICALRECRUITING von den suchenden Kliniken, medizinischen Versorgungszentren undReha-Einrichtungen übernommen - für die Bewerber ist die Dienstleistung damitkomplett kostenlos. Stattdessen profitieren die Bewerber von einer umfangreichenBeratung hinsichtlich ihrer Position und ihren aktuellen Möglichkeiten amArbeitsmarkt. Schließlich haben die Experten von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL