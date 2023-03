NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem weiteren Rekordtief zum Wochenstart haben die Aktien der First Republic Bank am Dienstag zur Erholung angesetzt. Stützend wirkten Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen. Sie stellte weitere Hilfen für Banken in Aussicht und betonte, dass die Regierung ähnliche wie die bisherigen Maßnahmen für angemessen halte, wenn es erneut zu Einlagenflucht und Ansteckungsgefahren für den restlichen Finanzsektor kommen sollte.

