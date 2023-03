Wirtschaft Dax legt kräftig zu - Bankenwerte vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.195 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Wenige Tage nach der Ankündigung einer Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch UBS kehrt wieder etwas Vertrauen in den Finanzsektor zurück. An der Spitze der Kursliste in Frankfurt standen bis kurz vor Handelsschluss die Papiere der Commerzbank mit plus acht Prozent sowie die Aktien der Deutschen Bank mit plus sechs Prozent. Auch die übrigen Dax-Titel können profitieren: Im Minus standen zum selben Zeitpunkt lediglich die Aktien von Zalando, E-on, Siemens Healthineers, Vonovia und Symrise.