JEFFERIES stuft Zur Rose Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zur Rose vor den am Donnerstag erwarteten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Franken belassen. Nach den vorläufigen Umsatzzahlen und dem Verkauf des Schweiz-Geschäfts liege der Fokus auf dem bereinigten operativen Ergebnis und dem Ausblick auf 2023, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal der Versandapotheke sei durch die Integration der Marken Medpex und Eurapon sowie Kosteneinsparungen geprägt gewesen. Der erzwungene Strategiewechsel - die Fokussierung auf Effizienzsteigerung samt dem Ziel, die Gewinnschwelle früher zu erreichen - dürfte 2022 auf Kosten von Wachstum und Marktanteilen gegangen sein./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 11:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 11:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zur Rose Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 45,16EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Thiel

Analysiertes Unternehmen: Zur Rose Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m