Supermicro treibt die Ära der KI und des Metaverse mit Spitzen-Servern für KI-Training, Deep Learning, HPC und generative KI voran, mit NVIDIA HGX und PCIe-basierten H100 8-GPU-Systemen

SAN JOSE CITY, Kalif., 21. März 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ, SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, Cloud, Storage und 5G/Edge, hat heute bekannt gegeben, dass er mit der Auslieferung seiner neuen GPU-Server der Spitzenklasse begonnen hat, die das neueste NVIDIA HGX H100 8-GPU-System enthalten. Supermicro-Server enthalten die neue NVIDIA L4 Tensor Core-GPU in einer breiten Palette von anwendungsoptimierten Servern, vom Edge bis hin zum Rechenzentrum.

„Supermicro bietet das umfangreichste Portfolio an GPU-Systemen in der Branche, darunter Server in den Formfaktoren 8U, 6U, 5U, 4U, 2U und 1U sowie Workstations und SuperBlade-Systeme, die die gesamte Palette der neuen NVIDIA H100-GPUs unterstützen", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Mit unserem neuen NVIDIA HGX H100 Delta-Next-Server können Kunden eine neunfache Leistungssteigerung im Vergleich zur vorherigen Generation für KI-Trainingsanwendungen erwarten. Unsere GPU-Server verfügen über ein innovatives Luftstromdesign, das die Lüfterdrehzahl und den Geräuschpegel reduziert und weniger Strom verbraucht, was zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) führt. Darüber hinaus bieten wir komplette Flüssigkühlungsoptionen im Rack-Format für Kunden, die ihre Rechenzentren noch zukunftssicherer machen wollen."

Supermicros leistungsstärkster neuer 8U-GPU-Server wird jetzt in Serie ausgeliefert. Dieser neue Supermicro 8U -Server ist für KI-, DL-, ML- und HPC-Workloads optimiert und wird von der NVIDIA HGX H100 8-GPU angetrieben, die mit der schnellsten NVIDIA NVLink 4.0 Technologie, NVSwitch Interconnects und NVIDIA Quantum-2 InfiniBand- und Spectrum-4 Ethernet-Netzwerken die höchste GPU-to-GPU-Kommunikation bietet, um die Grenzen der KI zu durchbrechen. Darüber hinaus bietet Supermicro mehrere leistungsoptimierte Konfigurationen von GPU-Servern an, darunter Direct-Connect/Single-Root/Dual-Root-CPUs zu GPUs und Front- oder Rear-I/O-Modelle mit AC- und DC-Stromversorgung in Standard- und OCP-DC-Rack-Konfigurationen. Das Supermicro X13 SuperBlade -Gehäuse bietet Platz für 20 NVIDIA H100 Tensor Core PCIe-GPUs oder 40 NVIDIA L40-GPUs in einem 8U-Gehäuse. Darüber hinaus können bis zu 10 NVIDIA H100 PCIe-GPUs oder 20 NVIDIA L4 Tensor Core-GPUs in einem 6U-Gehäuse eingesetzt werden. Diese neuen Systeme bieten eine optimierte Beschleunigung, die ideal für die Ausführung von NVIDIA AI Enterprise ist, dem Software Layer der NVIDIA AI-Plattform.