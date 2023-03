USA sanktionieren weitere Unternehmen mit Verbindungen zum Iran

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben neue Sanktionen gegen mehrere Unternehmen und Einzelpersonen verhängt, die den Iran bei der Beschaffung von Material für ihr Waffenprogramm unterstützen sollen. Dabei geht es etwa um Motoren europäischen Ursprungs für Drohnen, wie das US-Finanzministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Die vier Unternehmen und drei Leute seien im Iran und der Türkei ansässig. "Irans gut dokumentierte Verbreitung von unbemannten Drohnen und konventionellen Waffen an seine Stellvertreter untergräbt weiterhin sowohl die regionale Sicherheit als auch die globale Stabilität", sagte der Abteilungsleiter für Terrorismus und Finanzermittlungen, Brian Nelson.

Als Folge der Sanktionen werden etwaige Vermögenswerte in den USA der Betroffenen eingefroren. Geschäfte mit ihnen werden US-Bürgern untersagt. Auch internationale Geschäfte werden durch die Sanktionen für Betroffene meist deutlich schwieriger./trö/DP/ngu