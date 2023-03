Wachstumsmarkt Wasser Weltwassertag 22.3.2023 / Smarte Wassertechnik reduziert den Verbrauch / Gigantischer Investitionsbedarf schafft Chancen für Impact-Investoren (FOTO)

Vaduz (ots) - Auch dieser Winter hat wieder enttäuscht - zumindest was die

Niederschlagsmenge angeht. Zu warm und zu trocken - so kann man den Bericht des

Deutschen Wetterdienstes für das gesamte Jahr 2022 zusammenfassen. Wasser wird

zur Mangelware. Das gilt vor allem für das Trinkwasser: So haben weltweit laut

Unicef rund 2,2 Milliarden Menschen und damit mehr als ein Viertel der gesamten

Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.



Und die Prognosen stimmen wenig optimistisch - im Gegenteil: Auf der einen Seite

führt der Klimawandel zu mehr Trockenperioden und Hitze, auf der anderen steigt

der Verbrauch. Nach Schätzungen der IFPRI wird sich die weltweite Nachfrage von

65 Milliarden Kubikmeter in 2010 bis 2030 auf 100 Milliarden Kubikmeter erhöhen.

Hier wirken vor allem zwei Treiber. Die stetig wachsende Weltbevölkerung und

ihre im Zuge zunehmenden Wohlstands steigenden Ansprüche. Da Wasser nicht

ersetzt werden kann, muss die Nachfrage vom weltweiten Bevölkerungs- und

Wirtschaftswachstum entkoppelt werden.