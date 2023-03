Köln (ots) -



- Bei Mitarbeiterveranstaltung enthüllt Martin Sander, Vorsitzender der

Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH, gemeinsam mit Beschäftigten das neue

Elektro-Crossover-SUV

- Der Ford Explorer läuft ab Ende des Jahres in Köln vom Band - als erstes

vollelektrisches Volumenmodell von Ford in Europa

- Meilenstein in Elektrifizierungsstrategie: Ford will bis 2030 ausschließlich

vollelektrische Pkws in Europa anbieten

- Der Ford Explorer repräsentiert als erstes neues Modell die Neupositionierung

der Marke - der Schlüsselbegriff lautet: "Adventurous Spirit - Lust am

Abenteuer"



Historischer Tag in Köln-Niehl: Bei einer Mitarbeiterveranstaltung hat Ford

erstmals den neuen vollelektrischen Ford Explorer präsentiert. Gemeinsam mit

mehreren Ford-Mitarbeitenden und begleitet vom lauten Applaus der rund 1.200

Anwesenden enthüllte Martin Sander, Vorsitzender der Geschäftsführung der

Ford-Werke GmbH, das Elektro-Crossover-SUV.





Der Ford Explorer ist mehr als nur ein neues Modell. Er symbolisiert einenMeilenstein für die Entwicklung des Kölner Werks und dieElektrifizierungsstrategie von Ford in Europa. Ende des Jahres startet dieSerienproduktion. Dann läuft mit dem Crossover-SUV das erste vollelektrischeVolumenmodell von Ford in Europa vom Band. In die Transformation des KölnerStandorts zum ersten Elektrifizierungszentrum in Europa investiert Ford 2Milliarden US-Dollar. Das ist die größte Investition in der mehr als 90-jährigenGeschichte des Kölner Werks.In seiner Rede vor den Ford-Beschäftigten in der Halle und Tausenden Kolleginnenund Kollegen, die der Veranstaltung weltweit per Live-Stream folgten, betonteMartin Sander die große Bedeutung des neuen Ford Explorer: "Es ist ein großerTag für Ford. Für unser globales Geschäft und unser weltweites Portfolioikonischer, vollelektrischer Produkte. Für Ford in Europa, in Deutschland undganz besonders in Köln", sagte Sander. "Die elektrische Zukunft von Ford inEuropa - das ist genau das, was wir der Welt heute vorstellen."Der Produktionsstart des Ford Explorer markiert den Startschuss für dieumfassende Elektrifizierung der europäischen Fahrzeugflotte von Ford. Schon imnächsten Jahr, wenn das zweite Elektro-Modell 'made in Cologne' folgt, werdensieben, neue rein elektrische Ford-Fahrzeuge auf dem Markt sein. Bis 2030 willder Kölner Automobilhersteller ausschließlich vollelektrische Pkw in Europaanbieten, bis 2035 wird die gesamte Ford-Flotte, also auch die leichtenNutzfahrzeuge, batteriebetrieben sein. Im Jahr 2035 will Ford zudem sein