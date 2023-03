S&P 500 erreicht in Erholung 200er-EMA im Tageschart

Durch die Seitwärtsbewegung am 10er-EMA hat sich wenig an der Lage im S&P 500 geändert. Bereits zuvor hieß es im Insight: "Die übergeordnete Richtung im S&P 500 bleibt weiterhin abwärts gerichtet. Erholungen in der übergeordneten Abwärtsbewegung laufen in der Regel im Bereich des 10er-EMA aus, der aktuell bei 3.930 Punkten notiert. In diesem Bereich wäre dann direkt mit wieder fallenden Kursen zu rechnen." Eine Short-Position im Bereich um den 10er-EMA wurde bereits in der Vorwoche eröffnet und wurde auf Einstand ausgestoppt. Es bietet sich eine weitere Short-Position an.

1. Short-Position im Bereich von 3.950 Punkten möglich. Stopp bei 4.010 Punkten. Kursziel um 3.800 Punkte.