Die US-Notenbank Fed pumpt ihre Bilanzsumme aufgrund der Bankenkrise wieder auf, also haben wir auch wieder einen Bullenmarkt - so das aktuelle Narrativ der bullischen Aktienmärkte. Aber stimmt das? Blicken wir zurück in die Finanzkrise 2008 - damals erweitere die Fed ihre Bilanzsumme ebenfalls, aber die Aktienmärkte stürzten dennoch weiter ab. Damals (Finanzkrise 2008) weiteten sich - so wie aktuell im Rahmen der Bankenkrise - auch die credit spreads deutlich aus (also der Abstand zwischen den Renditen von als "sicher" geltenden US-Staatsanleihen gegenüber riskanteren Anleihen, vor allem Junk Bonds). Warum passiert das aktuell? Weil nach wie vor Stress im Finanzsystem ist und durch das Scheitern der Credit Suisse vor allem die Riskoprämien für nachrangige Anleihen durch die Decke schießen. Ist das typisch in einem Umfeld eines echten Bullenmarkts? Eher nicht..

Hinweise aus Video: