Heilloses Durcheinander / Kommentar von Ralf Heidenreich zur Heizungsförderung

Das Ziel, die Energiewende im Gebäudesektor endlich anzugehen, istaller Ehren wert. Ist sie doch von der Vorgängerregierung, der Großen Koalitionunter Kanzlerin Merkel, sträflich vernachlässigt worden. Doch auch hier gilt:Gut gemeint heißt nicht automatisch gut gemacht. Denn bisher sind demBundeswirtschaftsministerium mit Robert Habeck an der Spitze grobe Fehlerunterlaufen. So sind die Pläne zum auf 2024 vorgezogenen faktischen Aus für neueÖl- und Gasheizungen an die Öffentlichkeit gelangt, bevor Details undFördermodalitäten geklärt waren. Ein heilloses Durcheinander ist die Folge.Insbesondere die ungeklärten Fördermodalitäten verunsichern die Hausbesitzersehr. Wenn eine Regierung will, dass die Bevölkerung ihren Kurs der Energiewendemitträgt, darf so etwas nicht passieren. Deshalb müssen Details insbesondereauch zur Förderung schleunigst geklärt werden. Damit Ängste, Besitzer von Öl-und Gasheizungen könnten zumindest auf einem Großteil der Kosten zum Beispielfür den Wechsel zur Wärmepumpe sitzen, nicht noch größer werden. Die Ängsteindes dürften unbegründet sein. Habeck muss sicherstellen, dass der StaatHeizungsbesitzer ausreichend unterstützt. Sonst gelingt die Energiewende imGebäudesektor nicht.