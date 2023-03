Modern Plant Based Foods bemüht sich aktiv um Übernahme von Luxusmarken im Bereich für vegane Lebensmittel

21. März 2023 / IRW-Press / Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller preisgekrönter pflanzlicher Lebensmittel, bemüht sich um die Übernahme von Luxusmarken im Bereich für vegane Lebensmittel. Modern Plant Based Foods ist aktiv auf der Suche nach innovativen veganen Produkten, um diese seinem Portfolio hinzuzufügen, und freut sich darauf, den Zugang zu weiteren veganen Luxusprodukten für Verbraucher zu erweitern. Die Verbraucher wollen vegane Produkte, die im Vergleich zu ihren tierischen Entsprechungen günstiger sind, was eine Marktlücke für kaum verfügbare vegane Premium-Meeresfrüchte und Luxusdelikatessen öffnet. Modern Plant Based Foods möchte sein aktuelles Portfolio erweitern, um es an die wachsenden Anforderungen der Verbraucher anzupassen und dem Unternehmen zu ermöglichen, sich auf hochwertige Restaurants zu konzentrieren und einen scheinbar ungesättigten Markt zu erschließen.

Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant Based Foods, sieht Veganismus als neues integrales Element der Gastronomie. „Die Cuisine auf Pflanzenbasis hat sich zum dynamischsten Segment der heutigen kulinarischen Welt entwickelt. Der Bereich für vegane Lebensmittel wird immer wettbewerbsfähiger, und die Verbraucher suchen nach Zutaten mit Mehrwert und nicht nur nach einer einfachen pflanzlichen Alternative. Wir werden uns auf Produkte mit höherem Preis konzentrieren und eine vegane Alternative anbieten, die nicht nur die kostengünstigste für unsere Kunden ist, sondern auch eine gesunde vegane Alternative zu den Originalen bietet“, so Herr Dhaliwal. Bemerkenswerte, innovative Köche auf der ganzen Welt haben pflanzliche Speisekarten mit dergleichen Kreativität erstellt, die zuvor bei tierischen Produkten zu beobachten war; ein Beispiel ist etwa vegane Kaviare. „Da wir weiterhin nach wertvollem geistigem Eigentum und Marken suchen, die unser Unternehmen erwerben kann, positionieren wir uns auch weiterhin als veganer Spitzenreiter und sind zukünftigen Markttrends voraus.“

Immer mehr Restaurants führen vegane Speisen von Restaurantqualität auf ihrer Speisekarte ein, viele bieten ausschließlich vegane Gerichte an. Auf der Webseite Happy Cow, die wie Yelp funktioniert, nur für vegane und vegetarische Speisen, sind über 24.000 vegetarisch ausgerichtete Restaurants in den USA aufgeführt, darunter 1.474 ausschließlich vegane Restaurants. Und während Kalifornien und New York mit 323 bzw. 166 veganen Restaurants den Weg weisen, sind in den letzten Jahren im ganzen Land vegane und vegetarische Lokale entstanden - von New England über den amerikanischen Süden bis zum Mittleren Westen.[i] Modern Plant-Based Foods möchte sein aktuelles Portfolio erweitern, um es an die wachsenden Anforderungen der Verbraucher anzupassen und dem Unternehmen zu ermöglichen, sich auf hochwertige Restaurants zu konzentrieren und einen scheinbar ungesättigten Markt zu erschließen.