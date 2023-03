Caracal Gold PLC - Hochgradige Zone bei Kilimapesa Hill

21. März 2023 / IRW-Press / Caracal Gold PLC („Caracal“ oder das „Unternehmen“), der expandierende ostafrikanische Goldproduzent mit JORC-konformen Goldressourcen von über 1.300.000 Unzen, freut sich, die Entdeckung einer neuen hochgradigen Zone oberhalb der aktuellen untertägigen Abbaubereiche und der im Rahmen der Mineralressourcenschätzung erbohrten Gebiete in der Lagerstätte Kilimapesa Hill bekannt zu geben.

Wichtige Eckdaten

- Verarbeitung von 360 Tonnen pro Tag an hochgradigem Material mit durchschnittlichen Gehalten von 3,31 g/t bis 4,74 g/t

- Erstellung und Umsetzung eines Abbauplans, der die 90-tägige Förderung von hochgradigem Material bestätigt

- Laufende Explorationsarbeiten zur Definition des gesamten Potenzials der hochgradigen Zone

Das Gebiet wird von der aktuellen Tagebaugrube aus erschlossen, und da die Explorationsbohrungen derzeit auf Eis liegen, wurde beschlossen, in diesem Gebiet Massenproben zu entnehmen und das Material in der Mühlenanlage zu verarbeiten.

Der Abbau in der Zone begann am 9. März 2023 und derzeit werden in der Mühlenanlage 360 Tonnen pro Tag verarbeitet. Die aktuelle Gewinnungsrate liegt bei 75 % und die Verfügbarkeit der Anlage bei über 85 %.

Bislang wurden 6 Zonen kartiert, erprobt und eine Massenprobe verarbeitet - diese Zonen sind mit 1A, 1B, 2A, 2B und 3A, 3B nummeriert. Jedes dieser Gebiete wurde intensiv erprobt und die daraus resultierenden Informationen in einen Abbauplan aufgenommen, der die Beschickung der Mühlenanlage mit hochgradigem Erz für den Rest des Monats März und für das zweite Quartal 2023 (April, Mai und Juni) unterstützt.

Das Explorationsteam weitet nun die Arbeiten im Bereich der hochgradigen Zone aus, um die gesamte Streichausdehnung zu definieren. Daraufhin werden Schürfgrabungen und Probenahmen sowie schließlich Bohrungen absolviert, um hochgradiges Erz für die langfristige Verarbeitung in der Mühlenanlage abzugrenzen und die Mineralressourcenschätzung für Kilimapesa Hill zu erweitern.

Eine Karte der hochgradigen Zone bei Kilimapesa Hill ist am Ende der Meldung beigefügt.

Die durchschnittlichen Gehalte für den Zeitraum vom 9. März bis zum 18. März 2023 sind im Folgenden aufgeführt:

Jede Stunde werden Proben aus dem Material auf dem Mühlenbeschickungsband entnommen und die Zusammenfassung der täglichen Probenahmen sind beigefügt. Diese Proben werden im Labor von Kilimapesa analysiert. Die Probenahmen und die Analyseverfahren unterliegen einem umfassenden Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC). Das QA/QC-Programm beinhaltet das Einfügen von Doppel- und Leerproben sowie zertifizierten Referenzmaterialien in die Probencharge. Die Goldanalyse erfolgt nach standardmäßigen Brandprobenprotokollen, wobei eine 50-Gramm-Teilprobe anhand eines abschließenden Atomabsorptionsverfahrens (AAS) bzw. bei Proben mit mehr als 10 Gramm pro Tonne anhand eines abschließenden Gravimetrieverfahrens untersucht wird.

Robbie McCrae, CEO von Caracal, sagt dazu:

„Die Explorationsteams von Caracal und Kilimapesa sind seit jeher davon überzeugt, dass die Lagerstätte Kilimapesa Hill bedeutende hochgradige Zonen umfasst. Wir gehen davon aus, dass wir im Zuge der Öffnung und Erweiterung der Tagebaugruben zur Unterstützung des Erweiterungsprojekts weitere dieser Zonen finden werden. Die potenzielle Größe dieser hochgradigen Zone stimmt uns zuversichtlich und ist eine weitere Bestätigung und Validierung unseres Verständnisses der Lagerstätte Kilimapesa Hill und unserer Erschließungsstrategie. Wir hatten einen Plan zur Erweiterung der Mineralressourcenschätzung der Lagerstätte Kilimapesa Hill, welcher zusätzliche Bohrungen entlang des Streichens und in der Tiefe umfasst. Die Identifizierung dieser hochgradigen Zone und ihre Ausmaße erweitern die Bohrstrategie nun um ein drittes Standbein. Das Explorationsteam kann es kaum erwarten, mit den Bohrungen zu beginnen. Die Strategie sieht auch die Optimierung und Erweiterung der derzeitigen Mühlenanlage sowie die Entwicklung einer Haufenlaugungsanlage mit einer Kapazität von 65.000 Tonnen pro Monat vor, wodurch wir unser Produktionsziel von 24.000 Unzen pro Jahr erreichen sollten.

In der Vergangenheit verarbeiteten wir bis zu 1.000 Tonnen pro Tag, um unser Produktionsziel von 1.000 Unzen pro Monat zu erreichen. Angesichts des höheren Gehalts und des geringeren Durchsatzes von 360 Tonnen pro Tag wird unsere derzeitige monatliche Produktion auf 790 Unzen aus der Mühle und 160 Unzen aus der Pilot-Haufenlaugungsanlage geschätzt. Diese Schätzungen werden sich höchstwahrscheinlich verbessern, nachdem wir die Möglichkeit haben, die Tonnage zu erhöhen und die Gewinnungsrate der Mühlenanlage zu optimieren. Die Haufenlaugung sollte sich auch verbessern. Caracal und Kilimapesa werden sich in einer starken betrieblichen und finanziellen Position befinden, da wir die für das Kilimapesa-Erweiterungsprojekt im 2. Quartal 2023 erforderliche Finanzierung vorantreiben.“

* * ENDE * *

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Franck Bizouerne, P.Geo., Group Mineral Resource Manager bei Caracal Gold PLC, ist die sachkundige Person des Unternehmens im Sinne von JORC-Code „Standards of Disclosure for Mineral Projects“ und hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und nimmt hierfür Verantwortung.

Anmerkungen:

Caracal Gold plc ist ein expandierender, auf Ostafrika fokussierter Goldproduzent, der einen klaren Weg zur Steigerung der Produktion und der Ressourcen sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen verfolgt. Ziel des Unternehmens ist es, die Produktion auf 50.000 Unzen pro Jahr zügig zu steigern und eine JORC-konforme Ressourcenbasis von über 3 Millionen Unzen aufzubauen. Das Unternehmen verfolgt eine klar definierte Strategie zur Optimierung des Abbaus in der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Kilimapesa in Kenia, die ein erhebliches mittelfristiges Erweiterungspotenzial aufweist. Die Goldproduktion sollte hier auf 24.000 Unzen pro Jahr und die Ressource auf mehr als 2 Millionen Unzen gesteigert werden können (derzeitige JORC-konforme Ressourcen von ca. 706.000 Unzen). Parallel dazu führt Caracal ein gezieltes Explorationsprogramm auf dem Nyakafuru-Projekt in Tansania durch, das über eine etablierte hochgradige, oberflächennahe Goldressource von 658.751 Unzen mit 2,08 g/t verfügt, die sich über vier Lagerstätten auf 280 km2 verteilt und für die Erschließung als groß angelegter konventioneller Tagebaubetrieb geeignet zu sein scheint.

Das erfahrene Team von Caracal verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Erschließung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in ganz Afrika.

Caracal ist ein verantwortungsbewusstes Bergbau- und Explorationsunternehmen und fördert den positiven sozialen und wirtschaftlichen Wandel in den Gemeinden in den Regionen, in denen es tätig ist. Caracal ist ein stolzes ostafrikanisches Unternehmen: Es kauft vor Ort ein, beschäftigt örtliche Mitarbeiter und setzt sich für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlbefindens seiner Mitarbeiter und ihrer Familien ein.

Die Aktien von Caracal sind am Hauptmarkt der Londoner Börse (LON: GCAT) und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: 6IK) notiert; eine Notierung an der Börse in Nairobi wird derzeit angestrebt.

Analyseergebnisse der Proben vom Förderband Quelle: Central Pit 2A Gehalt im Feld: 4,6 g/t Au 9. März 2023 Bandprobe Analyseergebnisse (g/t Au) 0000hrs Ausfall der Anlage 0100hrs Ausfall der Anlage 0200hrs Ausfall der Anlage 0300hrs 4,66 0400hrs 5,87 0500hrs 5,11 0600hrs 3,69 0700hrs 3,9 0800hrs 4,4 0900hrs 4,69 1000hrs 4,64 1100hrs 3,59 1200hrs 3,91 1300hrs 3,02 1400hrs 4,21 1500hrs 3,1 1600hrs 3,38 1700hrs 3,53 1800hrs 3,72 1900hrs 3,6 2000hrs 3,07 2100hrs 3,23 2200hrs 3,5 2300hrs 3,86 Durchschnittsgehalt 3,94 g/t Au

