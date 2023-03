BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Japans Premier Kishida in Kiew:

"China wenigstens ein Stück weit die Show zu stehlen - das war wohl das Hauptmotiv. Dass die westlichen Mächte sich gegenwärtig gewaltig aufzubäumen suchen, um ihre längst schwindende globale Dominanz gegen die neu aufsteigenden Mächte zu verteidigen, das geht an ihren Verbündeten, auch an Japan, nicht spurlos vorbei. Im Gegenteil: Tokio mobilisiert, halb freiwillig, halb getrieben, sämtliche Ressourcen, um sich für den großen historischen Machtkampf zu rüsten. Es stärkt sein Militär wie noch nie seit 1945. Dem Westen reicht das allerdings nicht; er sucht für den großen Machtkampf den großen Schulterschluss. Am Wochenende hielt sich die halbe Bundesregierung in Tokio auf, um die traditionelle Kooperation der Achsenmächte, Pardon: der Wertepartner, neu zu beleben."/ra/DP/ngu