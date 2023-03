EU-Kommission stellt Gesetze für besseren Verbraucherschutz vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit einem sogenannten Recht auf Reparatur und strengeren Regeln für grüne Werbeversprechen will die EU-Kommission Verbraucherinnen und Verbraucher stärken. Auch die Umwelt soll von den Vorhaben profitieren. Am Mittwoch will die Behörde in Brüssel zwei entsprechende Gesetzesvorschläge präsentieren.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer