WEIMAR (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundestagsfraktion setzt am Mittwoch ihre Klausur im thüringischen Weimar fort (9.30 Uhr). Am zweiten Tag soll es um das Thema gesellschaftlicher Wandel und Zusammenhalt gehen. Zu Gast ist unter anderem die Publizistin Carolin Emcke. eit der Bundestagswahl 2021 stellen die Grünen mit 118 Abgeordneten die drittgrößte Fraktion im Bundestag. Die Klausur dauert noch bis Donnerstag./hrz/DP/ngu

Grüne setzen Fraktionsklausur in Weimar fort

