Energie- und Wirtschaftsverbände hatten appelliert, es brauche für einen schnelleren Ausbau der Windkraft an Land vor allem ausreichend Flächen. Gemeinden bräuchten dazu mehr Handlungsspielraum, erklärte etwa der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft./hoe/DP/ngu

BERLIN (dpa-AFX) - Für mehr Tempo beim Ausbau von Windrädern hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin zu einem "Windkraft-Gipfel" eingeladen. Erwartet werden unter anderem Vertreter von Energieverbänden sowie Ländern. Am Nachmittag (16.30 Uhr) will Habeck über die Ergebnisse informieren.

